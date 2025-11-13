আমীর খসরু
জুলাই সনদের বাইরে ড. ইউনূসের কোনো সিদ্ধান্তের দায় নেবে না বিএনপি
জুলাই সনদে স্বাক্ষরিত কাঠামোর বাইরে গিয়ে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস কোনো সিদ্ধান্ত নিলে তার দায়ভার বিএনপি নেবে না- এমন মন্তব্য করেছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সঙ্গে বৈঠক করেন ঢাকায় নিযুক্ত ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূত জ্যঁ মার্ক সেরে শার্লেট। এরপর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী।
তিনি বলেন, দেশের মানুষের পাশাপাশি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সবাই দেশে নির্বাচন দেখতে চায়। যারা সরকার ও জনগণকে জিম্মি করবে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।
দেশের চলমান রাজনৈতিক অস্থিরতা প্রসঙ্গে আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেন, কোনো দলের কর্মসূচির কারণে নির্বাচনি কার্যক্রম বিনষ্ট হবে না, নির্বাচন পেছাবেও না। যত তাড়াতাড়ি নির্বাচন হবে তত তাড়াতাড়ি ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে এগিয়ে যাবে দেশ।
আরও পড়ুন
জুলাই সনদ অনুমোদন, শিগগির গেজেট প্রকাশ
সরকার ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনের সময় দিয়েছে, এখন সিদ্ধান্ত তাদের
ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকের বিষয়ে তিনি বলেন, নির্বাচনের পর নতুন সরকার আসলে বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে, কোথায় কোথায় সহযোগিতা আসবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য, বিনিয়োগ- এসব বিষয় ছাড়াও ক্রিয়েটিভ সেক্টর নিয়েও আলোচনা হয়েছে।
বিভিন্নস্থানে সহিংসতা, গাড়িতে আগুন, ককটেল বিস্ফোরণের সঙ্গে নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই- এমন কথা জানিয়ে বিএনপির এ নেতা বলেন, কোনো দলের কর্মসূচির সঙ্গে নির্বাচন ঘোলাটে হওয়ার কোনো সম্পর্ক নেই। এতে নির্বাচনি কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হবে না। যারা গণতন্ত্র বিশ্বাস করে না, তারা এ ধরনের অস্থিরতা তৈরি করছে। তাদের কর্মকাণ্ডের জন্য নির্বাচন কার্যক্রম বিনষ্ট হবে না, নির্বাচন পেছাবে না। জনগণ অপেক্ষায় আছে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফিরতে।
তিনি বলেন, যারা অপচেষ্টা করছে তারা নির্বাচন চায় না, কোনো দলের অধিকার নেই সরকারকে বা জনগণকে জিম্মি করে তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া। যারা সরকারকে জিম্মির দিকে নিয়ে যাবে তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। দেশের স্থিতিশীলতা নষ্ট করবে যারা, তারা জনবিচ্ছিন্ন হবে।
কেএইচ/কেএসআর/এমএস