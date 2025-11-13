  2. রাজনীতি

বহিষ্কৃত নেতাদের দলে ফেরাচ্ছে বিএনপি

প্রকাশিত: ০৬:৩০ পিএম, ১৩ নভেম্বর ২০২৫
নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, দিনাজপুর, হবিগঞ্জ, ভোলা, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালী ও কুমিল্লাসহ দেশের বিভিন্ন জেলায় বিএনপি নেতাদের বিরুদ্ধে দেওয়া বহিষ্কার ও স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করেছে বিএনপি।

বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) এক বিজ্ঞপ্তিতে দলটি জানায়, আগে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও নীতি-আদর্শ পরিপন্থি কার্যকলাপের কারণে বহিষ্কৃত নেতাদের আবেদন পর্যালোচনা শেষে দলীয় সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাদের প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দলটির সিনিয়র যুগ্ম-মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. ইকবাল হোসেন, গাজীপুর মহানগরের গাছা থানা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মো. কামাল উদ্দিন, দিনাজপুরের বিরল উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সহ-সভাপতি মো. সাদেক আলী, সাবেক মহিলা বিষয়ক সম্পাদক মোসা. ফিরোজা বেগম (সোনা), হবিগঞ্জ জেলা বিএনপি’র সদস্য মহিবুল ইসলাম শাহিন, ভোলার তজুমদ্দিন উপজেলার ৪নং চাঁচড়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক মো. ইব্রাহিম হাওলাদার, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সাবেক সদস্য মো. বাবর আলী বিশ্বাস, ভোলাহাট থানা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. আনোয়ারুল ইসলাম, চট্টগ্রাম উত্তর জেলার জোরারগঞ্জ থানা যুবদলের আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম, মিরসরাই উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সদস্য সচিব গাজী নিজাম উদ্দিন, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মো. কামাল উদ্দিন, ফটিকছড়ি উপজেলা বিএনপি’র সদস্য মো. শহিদুল ইসলাম আজম, নোয়াখালীর সুবর্ণচর উপজেলা যুবদলের সভাপতি বেলাল হোসেন সুমন, সুবর্ণচর উপজেলা বিএনপি’র সদস্য মো. জামাল উদ্দিন গাজী এবং কুমিল্লা দক্ষিণ জেলার নাঙ্গলকোট উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি মো. মাজহারুল ইসলামের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে প্রাথমিক সদস্য পদ পুনর্বহাল করা হয়েছে।

এছাড়া, হবিগঞ্জ জেলার বানিয়াচং উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি মো. মুজিবুল হোসেন মারুফ এবং সাধারণ সম্পাদক নকিব ফজলে রাকিব মাখনের দলের প্রাথমিক সদস্যসহ সব পর্যায়ের পদ স্থগিত করা হয়েছিল। দলীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, তাদের পদের স্থগিতাদেশও প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সংশ্লিষ্ট নেতারা দলীয় নীতি ও আদর্শের প্রতি অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন এবং ভবিষ্যতে শৃঙ্খলা মেনে সংগঠনের কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

