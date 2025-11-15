ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রদূতের নৈশভোজে ফখরুল
ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত ইউসুফ এস ওয়াই রামাদানের আমন্ত্রণে নৈশভোজে অংশ নিয়েছেন বিএনপি নেতারা। শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) রাতের এ আয়োজনে দলের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা উপস্থিত ছিলেন।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান জানান, নৈশভোজে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, দলের চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ড. এনামুল হক চৌধুরী, যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির এবং সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ অংশ নেন।
রাতের এই আড্ডা ছিল বেশ অনানুষ্ঠানিক। কূটনৈতিক মহলে চলমান আঞ্চলিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ফিলিস্তিনের সাম্প্রতিক সংকট এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন সংগ্রহের কৌশল নিয়ে বিভিন্ন বিষয় আলোচনায় আসে বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়।
রাষ্ট্রদূত ইউসুফ রামাদান বাংলাদেশের মানুষের দীর্ঘদিনের ফিলিস্তিন–বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করেন এবং সংকটকালীন সময়ে সার্বিক সমর্থন অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান। বিএনপি নেতারাও ফিলিস্তিন ইস্যুতে দলের অবস্থান এবং মানবিক সমর্থনের কথা রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন।
কেএইচ/এমআরএম