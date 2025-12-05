নির্বাচন পেছানোর ষড়যন্ত্র চলছে: ফয়জুল করীম

নির্বাচন পেছানোর ষড়যন্ত্র চলছে: ফয়জুল করীম
নির্বাচন পেছানোর ষড়যন্ত্র চলছে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের সিনিয়র নায়েবে আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম।
তিনি বলেন, নির্বাচনকে পেছনে হটানোর ষড়যন্ত্র চলছে। আমরা সরকারকে বলতে চাই, নির্বাচনের জন্য যথাযথ পরিবেশ তৈরি করতে হবে। ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হতে হবে।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বিকেলে চট্টগ্রাম নগরীর লালদিঘী ময়দানে পাঁচ দফা দাবি আদায়ে আট দলের মহাসমাবেশে এসব কথা বলেন তিনি।
মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ ফয়জুল করীম বলেন, ভেবেছিলাম এবার বৈষম্য দূর হবে, চাঁদাবাজ মুক্ত দেশ গড়বো। কিন্তু ২৪-এর পরও চাঁদা বন্ধ হয়নি। নিরাপত্তা নেই, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা করতে পারছেন না। এ দেশ আমরা চাইনি।
তিনি বলেন, আগামীতে একটা আন্দোলন হবে। আগামীতে ইসলামি হুকুমত কায়েম করতে চাই। ইসলামি হুকুমত হলে কোনো অন্যায়, বৈষম্য থাকবে না। কেউ খাবে কেউ খাবে না- তা হবে না। দেশের একটা টাকাও বিদেশে পাচার হবে না।
আগামী নির্বাচনে মানুষ দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবে মন্তব্য করে ফয়জুল করীম বলেন, কেউ দেশের পক্ষে আর কেউ ভারতের পক্ষে। আজ থেকে দেশের পক্ষে ইসলামকে বিজয়ী করতে হবে। সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।
