খালেদা জিয়াকে দেখে ধানমন্ডিতে মায়ের বাসায় গেলেন জুবাইদা রহমান

খালেদা জিয়াকে দেখে ধানমন্ডিতে মায়ের বাসায় গেলেন জুবাইদা রহমান
লন্ডন থেকে ঢাকায় পৌঁছেই বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে দেখতে এভারকেয়ার হাসপাতালে ছুটে যান বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান। শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) সকালেই বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে তিনি ঢাকায় এসে পৌঁছান।
সকাল পৌনে ১১টার দিকে ভিআইপি গেট দিয়ে বিমানবন্দর ত্যাগ করে সরাসরি এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশে রওনা হন তিনি। বেলা পৌনে ১২টার দিকে তার গাড়িবহর হাসপাতালের সিসিইউ ইউনিটের সামনে পৌঁছায়। সেখানে কিছু সময় খালেদা জিয়ার পাশেই কাটান জুবাইদা রহমান।
হাসপাতাল থেকে বের হয়ে দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে নিজের মায়ের বাসায় যান ডা. জুবাইদা। বেলা ৩টার কিছু আগে তিনি ধানমন্ডির বাসায় পৌঁছান।
কেএইচ/এমএমকে/এমএস