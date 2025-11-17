ইসির সঙ্গে বিএনপি-জামায়াত-এনসিপির সংলাপ ১৯ নভেম্বর

ইসির সঙ্গে বিএনপি-জামায়াত-এনসিপির সংলাপ ১৯ নভেম্বর
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে ধারাবাহিক সংলাপ আয়োজন করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সোমবার (১৭ নভেম্বর) জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে ইসির সংলাপের দিন নির্ধারিত ছিল। তবে জামায়াত তারিখ পরিবর্তন করে ১৯ তারিখ নিয়েছে।
ইসি সূত্রে জানা গেছে, সংলাপের অংশ হিসেবে বুধবার (১৯ নভেম্বর) সকালে জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে সংলাপে বসবে কমিশন। একই সময়ে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনপিপি) সঙ্গেও সংলাপে বসবে ইসি। এছাড়া একই দিনে বিকেলে বিএনপির সঙ্গে সংলাপ করবে ইসি।
একই দিনে বাংলাদেশ মাইনোরিটি জনতা পার্টি-বিএমজেপি, ইনসানিয়াত বিপ্লব, বাংলাদেশ, গণসংহতি আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন-এনডিএম, বাংলাদেশ জাতীয় পার্টি-বিজেপি, গণঅধিকার পরিষদ (জিওপি), নাগরিক ঐক্য, বাংলাদেশ রিপাবলিকান পার্টি (বিআরপি) ও বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ মার্কসবাদীর সঙ্গে সংলাপ করবে ইসি।
