দেশে ফিরেই এভারকেয়ারে জুবাইদা রহমান

দেশে ফিরেই এভারকেয়ারে জুবাইদা রহমান
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমান দেশে ফিরেছেন। দেশে ফিরে বিমানবন্দর থেকে সরাসরি রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে গিয়েছেন তিনি।
শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) বেলা ১১টা ৫৪ মিনিটে এভারকেয়ার হাসপাতালে প্রবেশ করেন তিনি। বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া এই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
হাসপাতাল-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হাসপাতালের সামনে আগে থেকেই দলের কয়েকজন নেতা অবস্থান করছিলেন। গণমাধ্যমকর্মীরাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তবে ডা. জুবাইদা রহমান গণমাধ্যমকর্মীদের সঙ্গে কোনো কথা বলেননি।
আরও পড়ুন
আজ নয়, রোববার লন্ডন নেওয়া হতে পারে খালেদা জিয়াকে
খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি কামনায় বাদ জুমা দোয়া-প্রার্থনা
এভারকেয়ার হাসপাতালে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া চিকিৎসাধীন থাকায় সাম্প্রতিক দিনগুলোতে হাসপাতাল এলাকাজুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের নিয়মিত আসা-যাওয়া থাকায় ভিড়ও বাড়ছে।
আজকের এই উপস্থিতি নিয়ে বিএনপির ভেতরে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হলেও দলের দায়িত্বশীলরা আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে দলীয় একাধিক সূত্র জানিয়েছে, চিকিৎসা-সংক্রান্ত খোঁজ নিতে এবং প্রয়োজনীয় সমন্বয়ের জন্যই কয়েকজন নেতা হাসপাতালে গেছেন।
কেএইচ/কেএসআর