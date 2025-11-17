শেখ হাসিনার ফাঁসি
এই রায় দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে: ইউনুস আহমদ
মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিনজনের বিরুদ্ধে ঘোষিত রায় দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মহাসচিব ইউনুস আহমদ।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের রায় ঘোষণার পর এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
ইউনুস আহমদ বলেন, ‘এই রায়ে ন্যায়বিচার প্রতিফলিত হয়েছে। মজলুম জনতার প্রত্যাশা পূরণ হয়েছে। এই রায় আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসে মাইলফলক হয়ে থাকবে। রাষ্ট্রকে ব্যবহার করে জনতার ওপরে দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে এই রায় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।’
‘পতিত ফ্যাসিবাদ অনেক বিস্তৃত অপরাধচক্র গড়ে তুলেছিল। সেই চক্রের প্রধান সম্পর্কে একটি মামলার রায় হলো। পর্যায়ক্রমে সব অপরাধীকেই শাস্তির আওতায় আনতে হবে। এই বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের সবাইকে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। শহীদ পরিবার ও আহতদের প্রতি আমাদের সম্মান ও বেদনা আবারও ব্যক্ত করছি,’ যোগ করেন ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব।
আইন তার নিজস্ব গতিতে কাজ করবে বলে প্রত্যাশা জানিয়ে ইউনুস আহমদ বলেন, ‘আইনের নিজস্ব গতি ও ধারাতেই সব অপরাধের বিচার হবে ইনশাআল্লাহ। আমরা সরকারের কাছে আহ্বান করবো, রায় ঘোষিত হওয়ার পরে এখন আবশ্যকীয় সব আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দ্রুততার সঙ্গে রায় বাস্তবায়ন করার ব্যবস্থা নিতে হবে।’
ইসলামী আন্দোলনের মহাসচিব বলেন, ‘আজকের দিন আমাদের জন্য আনন্দের দিন। এই দিনে আমরা আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করবো। দেশবাসী কাউকে কোনো ধরনের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করতে দেব না এবং আইন হাতে তুলে নেওয়ার মতো কোনো কাজ কেউ করবো না। আল্লাহতায়ালা বাংলাদেশকে শান্তিময় করে তুলুন।’
আরএএস/একিউএফ/জেআইএম