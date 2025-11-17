  2. রাজনীতি

মাস্ক-হেলমেট পরে যেভাবে ৩ জন গুলি করে যুবদল নেতাকে

প্রকাশিত: ১০:১১ পিএম, ১৭ নভেম্বর ২০২৫
রাজধানীর পল্লবীতে গোলাম কিবরিয়া নামে এক যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তিনি যুবদল পল্লবী থানার সদস্য সচিব।

সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টা ৪০ মিনিটের দিকে পল্লবীর পুরানো থানার কাছে সি ব্লকে একটি হার্ডওয়্যারের দোকানে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

ঘটনার পর সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যায়, দোকানে মাস্ক ও হেলমেট পরা তিন ব্যক্তি ঢুকে খুব কাছ থেকে তাকে গুলি করে চলে যায়। এসময় তিনি দোকানে থাকা চেয়ার ধরে লুকানোর চেষ্টা করেন। পাশে অন্যরা থাকলেও অস্ত্রধারীদের কিছুই করতে পারেননি। মাত্র ১০ সেকেন্ডের মধ্যেই হত্যা করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা।

পল্লবী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শফিউল আলম জাগো নিউজকে বলেন, ‘যুবদল নেতা কিবরিয়াকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আমাদের টিম সেখানে গেছে।’

তিনি জানান, রাত ৮টার দিকে গুলিবিদ্ধ কিবরিয়াকে শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত আনা হয়েছে বলে জানান।

