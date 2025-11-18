অধ্যক্ষ হেলালী
হাসিনাকে শতবার ফাঁসি দিলেও তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না
চট্টগ্রাম-১০ আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ও সাবেক কাউন্সিলর অধ্যক্ষ শামসুজ্জামান হেলালী বলেছেন, ফ্যাসিস্ট হাসিনাকে শতবার ফাঁসি দিলেও তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। সে হাজারো মায়ের বুক খালি করেছে। শত শত মানুষ খুন, গুম ও পঙ্গুত্ববরণ করেছ তার নির্দেশে।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) বিকেলে নগরীর মোজাফ্ফর নগরে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক কেন্দ্রের একটি উঠান বৈঠকে এ মন্তব্য করেন তিনি।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে নগর জামায়াতের মজলিশে শুরার সদস্য ও পাঁচলাইশ থানা জামায়াতের আমির ইঞ্জিনিয়ার মাহবুবুল হাছান রুমী নির্বাচনি পরিস্থিতি, সংগঠনের সাম্প্রতিক কার্যক্রম এবং আগামী দিনের পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তিনি কর্মীদের সংগঠিত থাকার আহ্বান জানান।
এছাড়া বক্তব্য রাখেন ৮ নম্বর শুল্কবহর ওয়ার্ড জামায়াতের সেক্রেটারি শহীদুল্লাহ তালুকদার, পলিটেকনিক সাংগঠনিক ওয়ার্ডের সভাপতি অধ্যাপক আবু ইলমা, নাসিরাবাদ ওয়ার্ড সভাপতি মুহাম্মদ নুরুন্নবী, খালেদ আব্দুল কাদের বাচ্চু, মোহাম্মদ আজিম চৌধুরী, মোহাম্মদ মেজবাহুর রহমান, মোহাম্মদ রফিক মোহাম্মদ আবু তাহেরসহ অন্য নেতারা।
বক্তারা আসন্ন নির্বাচনে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিতকরণ এবং ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তারা বলেন, জনগণের সমর্থন অর্জন করেই পরিবর্তনের পথ তৈরি করা সম্ভব।
এমআরএএইচ/এসএনআর/জেআইএম