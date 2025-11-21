শনিবার চট্টগ্রামে যাচ্ছেন জামায়াত আমির

শনিবার চট্টগ্রামে যাচ্ছেন জামায়াত আমির
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান আগামীকাল (শনিবার) চট্টগ্রাম সফরে যাচ্ছেন। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রাম মহানগরীর সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমিনের সই করা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
অধ্যক্ষ মুহাম্মদ নুরুল আমিন জাগো নিউজকে বলেন, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান শনিবার (২২ নভেম্বর) চট্টগ্রাম মহানগরীতে গুরুত্বপূর্ণ সফরে আসছেন। তার সফর ঘিরে পুরো নগরীর নেতাকর্মী ও ইসলামী আন্দোলনের সমর্থকদের মাঝে ব্যাপক উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়েছে।
দিনের কর্মসূচি অনুযায়ী, আমিরে জামায়াত ডা. শফিকুর রহমান শনিবার বিকেল ২টা ৩০ মিনিট থেকে ৩টার মধ্যে হেলিকপ্টারযোগে চকবাজারের ঐতিহাসিক প্যারেড ময়দানে অবতরণ করবেন। সেখান থেকে সড়কপথে তিনি আকবর শাহ থানার আল জামিয়াতুল ইসলামিয়া (পূর্ব ফিরোজ শাহ কলোনি) বড় মাদরাসার বার্ষিক মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে যোগ দেবেন।
এরপর, তিনি সন্ধ্যা ৬টায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী চট্টগ্রামের উদ্যোগে আয়োজিত নির্বাচনি দায়িত্বশীল সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।
জামায়াত আমিরের এই সফর চট্টগ্রামের সাংগঠনিক অগ্রযাত্রায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে বলে মহানগর জামায়াত বিশ্বাস করে।
এমআরএএইচ/এএমএ