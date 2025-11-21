ভূমিকম্পের ক্ষতিরোধে ৬ উদ্যোগ নেবে জামায়াত: ব্যারিস্টার আরমান

ভূমিকম্পের ক্ষতিরোধে ৬ উদ্যোগ নেবে জামায়াত: ব্যারিস্টার আরমান
জামায়াত ক্ষমতায় গেলে ভূমিকম্পের ক্ষতিরোধে ৬ উদ্যোগ নেওয়ার কথা বলেছেন দলটির ঢাকা-১৪ আসনের প্রার্থী ব্যারিস্টার আহমদ বিন কাশেম (আরমান)।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকালে তার ভেরিফাইড ফেসবুক পেজে তিনি একথা বলেন।
ব্যারিস্টার আহমদ বিন কাশেম বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে,
১। ঢাকায় পরিকল্পিতভাবে ঘনবসতি কমানো হবে।
২। নতুন যত দালান-কোঠা নির্মান হবে, সবগুলোই বিল্ডিং কোড মেনে হবে, এটা আমরা নিশ্চিত করবো।
৩। অতি পুরাতন ও জরাজীর্ণ দালান-কোঠা পুননির্মাণ নিশ্চিত করা হবে।
৪। ভূমিকম্প বিষয়ে জনগণের সচেতনতা বাড়ানো হবে।
৫। ভূমিকম্পের পূর্বাভাস ব্যবস্থা শক্তিশালী করা হবে, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে।
৬। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহর রহমত ও দয়া। সর্বস্তরের জনগণ আল্লাহমুখী হলে আল্লাহই আমাদের রক্ষা করবেন। তিনিই সকলের রক্ষাকর্তা।
