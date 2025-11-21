চট্টগ্রাম-৪ আসন
দুর্দিনের আসলাম ভাইয়ের কোনো বিকল্প নেই, সমাবেশে বক্তারা
মজলুম জননেতা আসলাম চৌধুরীর বিকল্প চট্টগ্রাম-৪ আসনে কেউ হতে পারে না বলে দাবি করেছেন চট্টগ্রাম-৪ আসনের সঙ্গে সংযুক্ত নগরীর ১০নং উক্তর কাট্টলী ওয়ার্ডের নেতারা।
তারা বলছেন, নিজের জীবন-পরিবার, ব্যবসা বাণিজ্যকে তুচ্ছ করে যে মানুষটি দলের জন্য দীর্ঘকাল কারাবরণ করেছেন, নেতাকর্মীদের বিপদে-আপদে অকাতরে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন, ফ্যাসিস্ট বিরোধী আন্দোলনে সন্মুখ সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সেই মজলুম জননেতা আসলাম চৌধুরীর ঘাম, শ্রমকে মূল্যায়ন না করলে আগামীতে দলের জন্য কেউ এমন জীবনবাজি রাখা চ্যালেঞ্জ নেবে না।
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নিবার্চনে চট্টগ্রাম-৪ সংসদীয় আসনে বিএনপির সাবেক যুগ্ম মহাসচিব আসলাম চৌধুরীকে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়ার দাবিতে শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেল ৩টায় কর্ণেল হাটস্থ কাট্টলী নুরুল হক চৌধুরী স্কুল মাঠ থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভ মিছিল পরবর্তী সমাবেশে বক্তারা এসব কথা বলেন।
১০নং উত্তর কাট্টলী ওয়ার্ড বিএনপির আহ্বায়ক আলহাজ্ব রফিক উদ্দিনের সভাপতিত্বে ও সদস্য সচিব মো. সেলিমের পরিচালনায় মিছিলটি ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়ক হয়ে এ কে খান মোড় গিয়ে সিটি গেটে এসে শেষ হয়। মিছিলটি এ সময় জনস্রোতে রূপ নেয়। মিছিলের স্লোগান ‘দুর্দিনের আসলাম ভাই, আমরা তোমায় ভুলি নাই, জেলখানার আসলাম ভাই, আমরা তোমায় ভুলি নাই’ পুরো নগরবাসীর নজর কেড়েছে।
বক্তারা আরও বলেন, আসলাম চৌধুরী ১৭টি বছর নির্যাতন, নিপীড়ন, মামলা-হামলায় জর্জরিত। দলের প্রয়োজনে সবকিছু ত্যাগ করে সীতাকুণ্ড তথা উত্তর চট্টগ্রামে আন্দোলন সংগ্রামকে উজ্জীবিত করেছেন। জেলখানার প্রতিটি নেতাকর্মীর আর্থিক সহায়তা থেকে শুরু করে জামিনের ব্যবস্থা করেছেন, পরিবারের খোঁজ নিয়েছেন। এমন নেতার অবমূল্যায়ন সীতাকুণ্ড তথা চট্টগ্রামবাসী মানবে না। তাছাড়া তার সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হয়েছে এ নির্বাচনি এলাকাজুড়ে। তাই দুর্দিনের আসলাম ভাইকে মনোনয়ন দিয়ে এ আসনের বিজয় নিশ্চিত করতে হবে।
সমাবেশে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আকবরশাহ থানা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মাইনুদ্দিন চৌধুরী মঈনু , শামশুল আলম সেক্রেটারি, আব্বাস রশিদ, আইয়ুব খান, মহসিন তালুকদার, জাহেদ আলী, ফরিদ উদ্দিন, আলাউদ্দিন, রফিক উদ্দিন, সফিকুল ইসলাম সফি, মোজাহেরুল আলম, আযম, আমির খান, আক্কাস, মহিউদ্দিন কোম্পানী, করিম উদ্দন, শহীদুল ইসলাম সমু।
এতে আরও বক্তব্য দেন, আজিজ,হায়াতুর রশিদ, মিনহাজ উদ্দিন সানী, রিদুয়ান উদ্দিন দুলাল, শাহজাহান, দিদার, অ্যাড কামরুল, আলী হায়দার ছোটন, মহানগর মহিরা দলের সি. সহসভাপতি সখিনা বেগম, মহানগর যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক ফেরদৌস আলম, হারুনুর রশিদ, বাবুল, ওয়ার্ড যুবদলের সাজ্জাদ চৌধুরী, তৌহিদ, আনসার, সরোয়ার সোহেল, মহিলা নেত্রী জুলেখা বেগম জুলি, জোহরা বেগম, নার্গিস আক্তার, জেরিন, রিনা মুফিজ, ছেনোয়ারা বেগম, পলি বেগম, নুর জাহান, স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা হাসান মাহমুদ, মহসিন আহমেদ তৌসিব, হানিফ, রিপন, আশরাফ আলী, বাপ্পী, রশিদ, মহানগর ছাত্রদলের সদস্য আব্বাস, সামির, ফাহিম, রিনাত, হৃদয়, রিফাত, মাহিন প্রমুখ।
এএমএ