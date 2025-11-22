  2. রাজনীতি

চট্টগ্রামে সরওয়ার নিজামের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ

প্রকাশিত: ০৬:২৪ এএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য সচিব লায়ন মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনের অনুসারীদের বিক্ষোভ মিছিল

চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী) আসনে বিএনপির প্রাথমিকভাবে ঘোষিত প্রার্থী সরওয়ার জামাল নিজামের মনোনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছেন দক্ষিণ জেলা বিএনপির সদস্য সচিব লায়ন মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনের অনুসারীরা।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে সংসদীয় আসন চট্টগ্রাম-১৩ (আনোয়ারা-কর্ণফুলী)র সর্বস্তরের জনসাধারণ ব্যানারে মিছিলটি অনুষ্ঠিত হয়।

মিছিলটি চায়না রোডের মোড় থেকে শুরু হয়ে চাতরী চৌমুহনী বাজার প্রদক্ষীণ করে শশী কমিউনিটি সেন্টারে গিয়ে শেষ হয়। কাফনের কাপড় মাথায় বেঁধে সরওয়ার জামাল নিজামকে বয়কট লেখা ফেস্টুন-ব্যানার হাতে নিয়ে বিক্ষোভ করেন নেতাকর্মীরা।

পরে শশী কমিউনিটি সেন্টারের সামনে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশে নেতাকর্মীরা অভিযোগ করেন, প্রাথমিক মনোনয়ন প্রাপ্ত সরওয়ার জামাল নিজাম দুঃসময়ে মাঠে উপস্থিত ছিলেন না, যা দলের জন্য ক্ষতিকর।

তারা বলেন, যত দ্রুত তার মনোনয়ন বাতিল করা হবে, ততই দলের জন্য মঙ্গলজনক হবে। নেতাকর্মীরা সতর্ক করেন, মনোনয়ন নিয়ে দ্বন্দ্ব দীর্ঘায়িত হলে বিএনপি চট্টগ্রাম-১৩ আসন হারাতে পারে।

মিছিলে উপস্থিতরা দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নিকট মনোনয়ন বাতিলের জন্য আবেদন জানান।

এর আগে গত ১৩ নভেম্বর এই আসনের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে কাফনের কাপড় পরিধান করে মশাল মিছিল করেন লায়ন মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিনের অনুসারীরা।

