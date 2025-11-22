গুলিবিদ্ধ বিএনপিপ্রার্থী এরশাদকে দেখতে হাসপাতালে রিজভী
চট্টগ্রাম-৮ আসনে বিএনপি মনোনীত প্রার্থী এরশাদ উল্লাহ নির্বাচনি গণসংযোগের সময় গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর তাকে দেখতে ও শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে হাসপাতালে গেছেন দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী আহমেদ।
শনিবার (২২ নভেম্বর) সকালে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এরশাদ উল্লাহকে দেখতে যান রুহুল কবির রিজভী। এসময় তিনি তার শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন।
রিজভী আহমেদ বলেন, এরশাদ উল্লাহকে যেভাবে প্রকাশ্যে হত্যার উদ্দেশ্যে গুলি করা হয়েছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিনি অনতিবিলম্বে জড়িত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।
এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সহ-প্রচার সম্পাদক আসাদুল করিম শাহীন, স্বেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি ডাঃ জাহিদুল কবির, ছাত্রদলের সহ-সভাপতি ডাঃ তৌহিদুর রহমান আওয়ালসহ প্রমূখ।
