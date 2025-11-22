বিএনপির শাসনামলই ছিল দেশের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ সময়: সালাম
বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুস সালাম বলেছেন, যারা ধর্ম ও মুক্তিযুদ্ধকে রাজনৈতিক ব্যবসার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তাদের আমলে দেশ ও জনগণ কখনোই নিরাপদ থাকতে পারে না। তার দাবি, বিএনপির শাসনামলই ছিল দেশের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ সময়।
তিনি বলেন, শুধু বাংলাদেশে না, বর্তমান পৃথিবীতে রাজপথের যুদ্ধের চেয়ে সাইবার যুদ্ধটা সবচেয়ে বেশি জরুরি। সেই যুদ্ধে যদি আপনি জয়লাভ করতে না পারেন রাজপথের যুদ্ধেও জয় লাভ করতে পারবেন না। কারণ আজকে সবাই অনলাইনে ফলো করে কে কোথায় কী করছে, কী বলছে। সত্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাইবার যুদ্ধে জয়ী হতে হবে।
শনিবার (২২ নভেম্বর) জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সাইবার ফোর্স আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।
আব্দুস সালাম বলেন, অন্য ধর্মের মানুষও নিরাপদ থাকে না যখন ধর্ম নিয়ে ব্যবসার রাজনীতি চলে। আমরা স্পষ্ট বলছি- বিএনপির আমলে সবাই নিরাপদ ছিল, এখনো নিরাপদ থাকবে। আর সামনেও বাংলাদেশ সত্যিকার নিরাপদ থাকবে।
তিনি আরও বলেন, বিএনপি যে কোনো নির্বাচনে অংশ নিতে প্রস্তুত থাকলেও প্রতিপক্ষ বিজয়কে ভয় পেয়ে নির্বাচন এড়িয়ে চলছে।
বিএনপি চেয়ারপারসনের এই উপদেষ্টা বলেন, একটি নির্বাচিত সরকার না এলে আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা ও দেশগুলো বাংলাদেশে বিনিয়োগ করবে না। তার ভাষায়, সরকার যদি নির্বাচনের ব্যবস্থা করতেও ব্যর্থ হয়, তাহলে দেশ কোন দিকে যাবে তা অনিশ্চিত। এটা দেশের জন্য শুভ নয়।
আধুনিক সময়ে রাজপথের লড়াইয়ের পাশাপাশি সাইবার যুদ্ধই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তিনি বলেন, অনলাইন প্রোপাগান্ডা, ভুল তথ্য ছড়ানো এবং সংগঠিত অপপ্রচারের বিরুদ্ধে লড়াই রাজনৈতিক বাস্তবতাকে প্রভাবিত করছে। সাইবার যুদ্ধে বিজয়ী হতে না পারলে রাজপথের লড়াইয়ে পরাজিত হতে হবে। তাই মিথ্যা প্রোপাগান্ডার বিরুদ্ধে আমাদের আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে।
তিনি অভিযোগ করেন, ৫ আগস্টের পর সাইবার মহলে বিএনপিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা হয়েছে, তবে বিএনপির সাইবার কর্মীরা নিজেদের প্রচেষ্টায় তা মোকাবিলা করেছেন।
আব্দুস সালাম বলেন, জিয়াউর রহমানের ভূমিকা, খালেদা জিয়ার গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রাম এবং তারেক রহমানের ভবিষ্যৎ ভাবনা বিএনপিকে শক্তিশালী ভিত্তি দিয়েছে। তিনি দাবি করেন, বিদেশি স্বার্থ ও কিছু প্রতিবেশী শক্তি বাংলাদেশে দুর্বল সরকার দেখতে চায়।
তিনি তরুণ ও প্রবাসী সম্প্রদায়ের কাছে সঠিক তথ্য পৌঁছে দেওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, সাইবার জগতই এখন সত্য প্রতিষ্ঠার মূল যুদ্ধক্ষেত্র। তরুণ ও প্রবাসীদের কাছে সত্য পৌঁছে দিতে হবে।
সভায় বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য মুন্সি বজলুল বাসিদ আনজু, এটিএম আব্দুল বারী ড্যানি, অধ্যাপক জামাল উদ্দিন রনু, কলামিস্ট জোবায়ের বাবুসহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন।
কেএইচ/এএমএ/জেআইএম