স্থগিতাদেশ তুলে বিলকিস জাহান শিরীনকে দায়িত্বে বহাল করলো বিএনপি

স্থগিতাদেশ তুলে বিলকিস জাহান শিরীনকে দায়িত্বে বহাল করলো বিএনপি
দলীয় সিদ্ধান্তে প্রায় দেড় বছর স্থগিত থাকার পর আবারও সাংগঠনিক দায়িত্বে ফিরলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নেত্রী অ্যাডভোকেট বিলকিস জাহান শিরীন। শনিবার (২২ নভেম্বর) দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ২০২৪ সালের ১১ আগস্ট তার ওপর আরোপিত দলীয় সব পদ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে শিরীন আবারও বরিশাল বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
বলা হয়, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক (বরিশাল বিভাগ) অ্যাড. বিলকিস জাহান শিরীনের ওপর আরোপিত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি দায়িত্ব পালনে পুনর্বহাল থাকবেন।
আরও পড়ুন
বিলকিস জাহান শিরিনের দলীয় পদ স্থগিত করলো বিএনপি
দলীয় সূত্র বলছে, স্থগিতাদেশের সময় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সাংগঠনিক কার্যক্রমে ছিলেন না। তবে মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন নেতা–কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন। পুনর্বহালের এই সিদ্ধান্ত বরিশাল বিভাগে দলীয় কার্যক্রমে নতুন গতি আনতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।
কেএইচ/এমআইএইচএস