  2. রাজনীতি

স্থগিতাদেশ তুলে বিলকিস জাহান শিরীনকে দায়িত্বে বহাল করলো বিএনপি

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:৩৮ পিএম, ২২ নভেম্বর ২০২৫
বিলকিস জাহান শিরীন

দলীয় সিদ্ধান্তে প্রায় দেড় বছর স্থগিত থাকার পর আবারও সাংগঠনিক দায়িত্বে ফিরলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নেত্রী অ্যাডভোকেট বিলকিস জাহান শিরীন। শনিবার (২২ নভেম্বর) দলটির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভীর সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, ২০২৪ সালের ১১ আগস্ট তার ওপর আরোপিত দলীয় সব পদ স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। ফলে শিরীন আবারও বরিশাল বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

বলা হয়, বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক (বরিশাল বিভাগ) অ্যাড. বিলকিস জাহান শিরীনের ওপর আরোপিত স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করা হলো। তিনি দায়িত্ব পালনে পুনর্বহাল থাকবেন।

দলীয় সূত্র বলছে, স্থগিতাদেশের সময় তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো সাংগঠনিক কার্যক্রমে ছিলেন না। তবে মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন নেতা–কর্মীর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন। পুনর্বহালের এই সিদ্ধান্ত বরিশাল বিভাগে দলীয় কার্যক্রমে নতুন গতি আনতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

কেএইচ/এমআইএইচএস

