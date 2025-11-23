পটিয়ায় ধানের শীষ পেতে চান যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা কাউছার

পটিয়ায় ধানের শীষ পেতে চান যুক্তরাষ্ট্র বিএনপি নেতা কাউছার
চট্টগ্রাম-১২ (পটিয়া) আসনে বিএনপির প্রার্থী হিসেবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নেওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজার্সি স্টেট সাউথ বিএনপির সভাপতি সৈয়দ মো. কাউছার।
শনিবার (২২ নভেম্বর) সন্ধ্যায় পটিয়ায় স্থানীয় সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি বলেন, যাকে দল প্রাথমিকভাবে প্রার্থী ঘোষণা করেছে তার প্রতি আমার কোনো অভিযোগ নেই। তবে আমিও দলের মনোনয়ন চাওয়ার অধিকার রাখি।
তিনি আরও বলেন, ২০২৪ সালের আন্দোলনে আমি সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলাম। দেশে থাকতে না পারলেও যুক্তরাষ্ট্রে থেকে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছি। দল আমাকে বিবেচনায় নিলে পটিয়ার উন্নয়ন নিয়ে আমার একটি সুস্পষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে।
সৈয়দ মো. কাউছার জানান, তিনি দীর্ঘদিন ধরে বিএনপির সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত। ১৯৮৮ সালে চট্টগ্রাম নগরের এনায়েত বাজার ওয়ার্ড যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করে রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেন তিনি।
তিনি বলেন, তার গ্রামের বাড়ি পটিয়ায় হলেও শিক্ষাজীবনের কারণে দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম শহরে অবস্থান করেছেন এবং দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। ২০০০ সালে পরিবারসহ যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পর সেখানেও বিএনপিকে সংগঠিত করেন এবং বিভিন্ন দায়িত্ব পালন শেষে বর্তমানে নিউজার্সি স্টেট সাউথ বিএনপির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন।
মতবিনিময় সভায় দক্ষিণ জেলা ছাত্রদল নেতা তারেক রহমানের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক ক্রীড়া সম্পাদক মো. দিদারুল আলম চৌধুরী, পতেঙ্গা ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি নাজমুল হুদা, ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর মো. ইসমাঈল, হালিশহর থানা বিএনপির নেতা হাজী ওমর মিয়া, ২৫ নম্বর রামপুর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আবছারুল, মহানগর বিএনপির সাবেক প্রকাশনা সম্পাদক মো. আলী মিঠু, নিউজার্সি বিএনপি নেতা মো. ইসমাইল হোসেনসহ স্থানীয় নেতারা।
