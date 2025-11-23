নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দেখতে পাচ্ছি না: নাহিদ ইসলাম

নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দেখতে পাচ্ছি না: নাহিদ ইসলাম
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক মো. নাহিদ ইসলাম বলেছেন, নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড দেখতে পাচ্ছি না।
রোববার (২৩ নভেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ কনভেনশন সেন্টারে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
নাহিদ বলেন, ‘আমরা খুবই উদ্বেগ জানাচ্ছি যে, নির্বাচনের জন্য যে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড থাকার কথা সেই ধরনের লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি না। বাংলাদেশের যে নির্বাচনী সংস্কৃতি, এখানে জবর-দখল, প্রশাসনের দখল, কালো টাকার ব্যবহার, মাসেল পাওয়ারের ব্যবহার সবসময় দেখে এসেছি, শুনে এসেছি। এর আগের সময়গুলোতে এবং এর আগের ফ্যাসিবাদী সময়ে তো মানুষ ভোট দিতেও পারিনি। ফলে এবারের নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত
হবে—এটা আমাদের প্রত্যাশা।’
তিনি বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন, সরকার ও প্রশাসনের যে শক্ত অবস্থানে থাকা প্রয়োজন সেটা আমাদের কাছে মনে হচ্ছে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি, বিভিন্ন দলের নেতাকর্মীরা প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে যে, প্রশাসনকে কীভাবে দখল করতে হবে, প্রশাসনকে কীভাবে হাতে রাখতে হবে। দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলো এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। একসময় তারা বন্ধু ছিল, তারা এই নির্বাচনকে একটা ভাগভাটোয়ারার নির্বাচন, সাজানো নির্বাচন, একটা সমঝোতার নির্বাচন করার পরিকল্পনা করছে। এই ধরনের নির্বাচন হলে বাংলাদেশের গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যে নতুন রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয়েছে সেটা কিন্তু ব্যর্থ হবে। ফলে এনসিপি এ ধরনের নির্বাচন, এই ধরনের নির্বাচনী সমঝোতা বা বন্দোবস্তে কখনোই সায় দেবে না, বরং আমরা এর বিরুদ্ধে অবস্থান নেব।
এনসিপির আহ্বায়ক নাহিদ আরও বলেন, সরকার ও ফ্যাসিবাদবিরোধী রাজনৈতিক দলের প্রতি আমাদের আহ্বান থাকবে যে, বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করা এবং সর্বোপরি বৈষম্য দূর করতে আমরা যেন সবাই অঙ্গীকারবদ্ধ থাকি। প্রশাসন যাতে নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে, দায়িত্ব পালন করতে পারে সেজন্য সবাইকে সহযোগিতা করতে হবে।
এনএস/এমএমকে/এমএস