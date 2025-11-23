কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক দুপুরে

কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিএনপির বৈঠক দুপুরে
ঢাকায় সফররত কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠকে বসতে যাচ্ছে বিএনপি। রোববার (২৩ নভেম্বর) দুপুর ২টা ১৫ মিনিটে রাজধানীর শাহবাগের হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।
আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজনৈতিক পরিস্থিতি, নির্বাচনকালীন পরিবেশ ও অংশগ্রহণমূলক ভোট নিশ্চিত করার প্রশ্নে এই আলোচনাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে।
বৈঠকে বিএনপি প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী। তার সঙ্গে থাকবেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব হুমায়ুন কবির এবং সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
দলীয় সূত্র বলছে, কমনওয়েলথ প্রতিনিধি দলটি বাংলাদেশ সফরের অংশ হিসেবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও সংস্থার সঙ্গে মতবিনিময় করছে। নির্বাচন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে মাঠপর্যায়ের অবস্থা, রাজনৈতিক পরিবেশ এবং আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনি প্রক্রিয়ার বিষয়ে তারা আলাপ–আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।
কেএইচ/এমআরএম/এমএস