রাতে ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন বিএনপি নেতারা
বাংলাদেশ সফররত ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগের সঙ্গে আজ সৌজন্য সাক্ষাৎ করবেন বিএনপি নেতারা। রোববার (২৩ নভেম্বর) রাত ৮টায় রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি জানান, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের নেতৃত্বে দলটির একটি প্রতিনিধিদল ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। প্রতিনিধিদলে থাকছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড. আব্দুল মঈন খান ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামা ওবায়েদ।
দলীয় সূত্র বলছে, ভুটানের প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা সফরকে কেন্দ্র করে পারস্পরিক সৌজন্যবোধের অংশ হিসেবে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হবে। সাক্ষাৎকালে দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক, আঞ্চলিক সহযোগিতা ও সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে পারে।
কেএইচ/এমকেআর/জেআইএম