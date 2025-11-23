  2. রাজনীতি

শাহাজাহান চৌধুরীকে আইনের আওতায় আনার আহ্বান নগর বিএনপির

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৬:১৯ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতা শাহাজাহান চৌধুরী/ছবি:সংগৃহীত

চট্টগ্রাম-১৫ (সাতকানিয়া-লোহাগাড়া) আসনের সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতা শাহাজাহান চৌধুরী জামায়াত আমিরের উপস্থিতিতে যে বক্তব্য দিয়েছেন তার তীব্র নিন্দা ও গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে চট্টগ্রাম নগর বিএনপি।

রোববার (২৩ নভেম্বর) এক যৌথ বিবৃতিতে মহানগর বিএনপির আহ্বায়ক মো. এরশাদ উল্লাহ এবং সদস্য সচিব নাজিমুর রহমান বলেন, শাহাজাহান চৌধুরীর বক্তব্য দায়িত্বজ্ঞানহীন, ষড়যন্ত্রপ্রসূত এবং স্বৈরতান্ত্রিক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। এই মন্তব্য নির্বাচনি পরিবেশকে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়।

নেতারা বলেন, প্রশাসনের প্রতি প্রকাশ্য হুমকি, নির্বাচন নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত এবং ভোটাধিকার খর্ব করার উদ্দেশে এমন বক্তব্য রাজনৈতিক দায়িত্ববোধবর্জিত জঘন্য আচরণ। এটি দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো ও নির্বাচনব্যবস্থাকে ধ্বংসের পরিকল্পিত অপতৎপরতারই অংশ।

যৌথ বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, শাহাজাহান চৌধুরীর বক্তব্য জনগণকে বিভ্রান্ত করার পাশাপাশি দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করতে পারে। তার ভাষণে যে স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব ফুটে উঠেছে, তা অতীতের মানবতাবিরোধী শক্তির দমন-পীড়নের স্মৃতি মনে করিয়ে দেয়।

মহানগর বিএনপির দাবি, শাহাজাহান চৌধুরীকে অবিলম্বে তার ‘অশালীন, ঘৃণ্য ও উস্কানিমূলক’ বক্তব্য প্রত্যাহার করে জনসমক্ষে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। একইসঙ্গে প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানানো হয়- এ ধরনের উস্কানিমূলক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলাবিরোধী বক্তব্যের জন্য তাকে দ্রুত আইনের আওতায় এনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

নেতারা আরও বলেন, গণতন্ত্রবিরোধী অপশক্তির যে কোনো ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে সচেতন নাগরিকদের এগিয়ে আসতে হবে। চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পক্ষে বরাবরই অটল থাকবে এবং জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় আপসহীন ভূমিকা পালন করবে।

