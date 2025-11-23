এভারকেয়ার হাসপাতালের পথে খালেদা জিয়া

এভারকেয়ার হাসপাতালের পথে খালেদা জিয়া
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া চিকিৎসার জন্য এভারকেয়ার হাসপাতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। রোববার (২৩ নভেম্বর) রাত সাড়ে ৭টার দিকে গুলশানের বাসা থেকে রওনা করেন তিনি।
বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান এ তথ্য জানান।
বিএনপি-সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র জানায়, নিয়মিত চিকিৎসা আর কিছু প্রয়োজনীয় পরীক্ষা–নিরীক্ষার অংশ হিসেবেই তাকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে।
এর আগে তিনি সর্বশেষ ১৫ অক্টোবর এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। দীর্ঘদিন ধরেই খালেদা জিয়া জটিল বিভিন্ন অসুস্থতায় চিকিৎসাধীন। সাম্প্রতিক সময়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তার নিয়মিত চেকআপের প্রয়োজন হচ্ছে বলেও দলীয় সূত্র জানিয়েছে।
হাসপাতালে পৌঁছানোর পর প্রয়োজনীয় পরীক্ষা–নিরীক্ষা শেষে চিকিৎসকেরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন।
