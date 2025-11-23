  2. রাজনীতি

হাসপাতালে পৌঁছেছেন খালেদা জিয়া

প্রকাশিত: ০৮:২৭ পিএম, ২৩ নভেম্বর ২০২৫
খালেদা জিয়া/ ফাইল ছবি

স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য এভারকেয়ার হাসপাতালে গেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। রোববার (২৩ নভেম্বর) রাত ৮টা ১০ মিনিটের কিছু আগে রাজধানীর বসুন্ধরায় অবস্থিত হাসপাতালটিতে তিনি প্রবেশ করেন।

দলীয় সূত্র জানায়, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবেই তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

গত ১৫ অক্টোবর সর্বশেষ তিনি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। এরপর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ ও চিকিৎসা বাসায় থেকেই চলছিল। আজকের পরীক্ষার পর চিকিৎসকরা প্রয়োজনীয় পরবর্তী সিদ্ধান্ত দেবেন বলে জানা গেছে।

