কমনওয়েলথ মহাসচিবের সঙ্গে এনসিপি নেতাদের বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৪৭ এএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি বচওয়ের সঙ্গে এনসিপি নেতারা/ছবি সংগৃহীত

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং গণভোটের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করতে কমনওয়েলথ মহাসচিব শার্লি বচওয়ের সঙ্গে বৈঠক করেছেন এনসিপি নেতারা।

রোববার (২৩ নভেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় রাজধানীর হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এক বার্তায় বৈঠকের বিষয়ে জানিয়েছে এনসিপি।

বৈঠকে কমনওয়েলথ মহাসচিব ছয় সদস্যের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। এনসিপির প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

এছাড়া এনসিপির সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক ড. তাসনিম জারা, যুগ্ম আহ্বায়ক সুলতান মোহাম্মদ জাকারিয়া, যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দীন মোহাম্মদ এবং যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক নাভিদ নওরোজ শাহও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

