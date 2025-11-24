দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে এনসিপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার

দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে এনসিপির মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকার
জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মনোনয়নপ্রত্যাশীদের সাক্ষাৎকারের দ্বিতীয় দিনে উৎসাহ-উদ্দীপনায় জমজমাট হয়ে উঠেছে রাজধানীর শাহবাগে অবস্থিত শহীদ আবু সাঈদ কনভেনশন হল। ‘দেশ বদলাবে নতুন নেতৃত্বে’ এই স্লোগান সামনে রেখে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দুই দিনব্যাপী এ সাক্ষাৎকার কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
সোমবার (২৪ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে শাহবাগে শহীদ আবু সাঈদ কনভেনশন হলে শুরু হওয়া এ সাক্ষাৎকার চলবে রাত ৯টা পর্যন্ত। এর আগে গতকাল রোববার সকাল ৯টায় প্রথম দিনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ শুরু হয়।
সারাদেশের ১০টি সাংগঠনিক বিভাগ থেকে আগত মনোনয়নপ্রত্যাশীরা বিভাগ অনুযায়ী পৃথকভাবে সাক্ষাৎকারে অংশ নিচ্ছেন। কার্যক্রমজুড়ে দলীয় নেতাকর্মী ও সম্ভাব্য প্রার্থীদের উপস্থিতিতে কনভেনশন হল প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।
রোববার মোট ৩৯১ জন মনোনয়নপ্রত্যাশী সাক্ষাৎকারে অংশ নিয়েছেন। এর মধ্যে খুলনা বিভাগ থেকে ৩০ জন, রাজশাহী বিভাগের ৪২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগের ৪২ জন, ঢাকা বিভাগের ৬৫ জন, বরিশাল বিভাগের ৩১ জন, রংপুর বিভাগের ৪৩ জন, ফরিদপুর বিভাগের ৪১ জন, ময়মনসিংহ বিভাগের ৪০ জন, কুমিল্লা বিভাগের ৪৫ জন ও সিলেট বিভাগের ১২ জন।
সারাদেশের ৩০০ আসন থেকে মোট ১৪৮৪ জন এনসিপির মনোনয়ন ফরম নিয়েছেন।
