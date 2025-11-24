  2. রাজনীতি

নির্বাচনি প্রচারণায় মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করলো জামায়াত

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৪৯ পিএম, ২৪ নভেম্বর ২০২৫
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা করে প্রচারণা চালানো থেকে দলের প্রার্থীদের বিরত থাকতে নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী।

সোমবার (২৪ নভেম্বর) জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল অধ্যাপক মিয়া গোলাম পরওয়ারের দেওয়া এক বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়, আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন সামনে রেখে বিভিন্ন জেলা/মহানগরী নির্বাচনি এলাকায় মোটর সাইকেল র‌্যালি ও মোটরশোভাযাত্রা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এসব কর্মসূচিতে কয়েকটা দুর্ঘটনা ও আহতের পেক্ষাপটে জামায়াতের আমির এখন থেকে সব জেলা/মহানগরী নির্বাচনি এলাকায় মোটরসাইকেল র‌্যালি ও শোভাযাত্রার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

সম্প্রতি বিভিন্ন জেলায় জামায়াত মনোনীত প্রার্থীদের মোটরসাইকেল শোভাযাত্রায় দুর্ঘটনা ও আহতের ঘটনা ঘটেছে। এসব ঘটনা প্রেক্ষিতে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জামায়াতে ইসলামী সূত্রে জানা গেছে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে জামায়াতের প্রচার ও মিডিয়া বিভাগের প্রধান এহসানুল মাহবুব জুবায়ের বলেন, সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি নির্দেশনা পাঠানো হয়েছে।

