ক্ষমতায় গেলে সাংবাদিক নির্যাতনের ঘটনার বিচার নিশ্চিত করবে জামায়াত
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য ও ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেছেন, ‘জামায়াত ক্ষমতায় গেলে সাংবাদিক নির্যাতনের প্রতিটি ঘটনার ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হবে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও গণমাধ্যমকর্মী সাংবাদিকদের অধিকার এবং সুরক্ষা নিশ্চিত করা হবে। সাংবাদিকদের জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
সোমবার (২৪ নভেম্বর) আন্তর্জাতিক চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ব্রডকাস্ট জার্নালিস্ট সেন্টার আয়োজিত ‘গণমাধ্যম সংস্কার প্রতিবেদন পর্যালোচনা’ শীর্ষক সভায় তিনি এসব কথা বলেন।
ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, ‘গণমাধ্যমকে রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভ বলা হলেও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অতীতের কোনো সরকার নিশ্চিত করেনি। সাংবাদিকদের কণ্ঠরোধ করতে আইসিটি আইন নামে কালো আইন তৈরি করেছে। সাংবাদিকদের মামলা-হামলা দিয়ে জুলুম নির্যাতন করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় মদদে সাংবাদিক সাগর-রুনিকে হত্যা করা হলেও আজ পর্যন্ত সে হত্যাকাণ্ডের তদন্ত রিপোর্ট আদালতে দাখিল করা হয়নি।’
এসময় সেমিনারে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের প্রেসিডিয়াম সদস্য অধ্যাপক আশরাফ আলী আকন্দ, নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না, এবি পার্টির চেয়ারম্যান মঞ্জুরুল ইসলাম মঞ্জু, এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
