বাউলশিল্পী আবুল সরকারের মুক্তি নয়, কঠোর শাস্তি চান রাশেদ খাঁন

বাউলশিল্পী আবুল সরকারের মুক্তি নয়, কঠোর শাস্তি চান রাশেদ খাঁন
বাউলশিল্পী আবুল সরকারের মুক্তি নয় বরং কঠোর শাস্তি চান গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খাঁন। তিনি বলেন, এই বাউলের বক্তব্য একটু আগে শুনলাম। সে সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে এই ধরনের কটূক্তি করেছেন।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাশেদ তার ব্যক্তিগত ফেসবুক পেজের এক পোস্টে এমন মন্তব্য করেন।
রাশেদ বলেন, আপনি শিল্পী, আপনার শিল্পচর্চায় কেউ বাধা দেবে না। কিন্তু আপনি আল্লাহ ও ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করতে পারেন না। এমনকি হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুধর্মাবলম্বীদের নিয়েও কটূক্তি করার অধিকার কারও নাই। সবাই স্বাধীনভাবে এই দেশে ধর্মপালনের অধিকার পাবে, কিন্তু ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অধিকার কারও নাই।
তিনি বলেন, যারা বাউল আবুল সরকারের মুক্তি চাচ্ছেন, তারা আগে বাউল আবুল সরকারের বক্তব্য শুনুন। সে সমগ্র মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করেছেন, বাংলাদেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্টের চেষ্টা করেছেন।
বাংলাদেশের আইন অনুযায়ী তার যথাযোগ্য শাস্তি হলে পরবর্তীতে কেউ আর এমন কটূক্তি করবে না। আমরা সমাজে শান্তি চাই। ধর্ম নিয়ে বিতর্ক এবং বিভাজন চাই না।
