খালেদা জিয়া নিবিড় পর্যবেক্ষণে, আপাতত নতুন কোনো জটিলতা নেই

খালেদা জিয়া নিবিড় পর্যবেক্ষণে, আপাতত নতুন কোনো জটিলতা নেই
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থায় আপাতত কোনো নতুন জটিলতা নেই। মেডিকেল বোর্ডের সরাসরি তত্ত্বাবধানে তাকে কেবিনে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) দুপুরে খালেদা জিয়ার ব্যক্তিগত চিকিৎসক অধ্যাপক ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনের বরাত দিয়ে এ তথ্য জানিয়েছেন বিএনপির মিডিয়া সেলের সদস্য শায়রুল কবির খান।
শায়রুল কবির বলেন, দলের পক্ষ থেকে চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলার পর এ তথ্য তাকে (জাহিদ হোসেন) জানানো হয়েছে। চেয়ারপারসন আলহামদুলিল্লাহ কেবিনে নিবিড় তত্ত্বাবধানে আছেন। দায়িত্বশীল কারও বক্তব্য ছাড়া দয়া করে কেউ কোনো তথ্য শেয়ার করবেন না, এটাই চিকিৎসকদের অনুরোধ।
শায়রুল কবির জানান, চেয়ারপারসনের দ্রুত আরোগ্যের জন্য দল দেশবাসীর কাছে দোয়া চেয়েছে। মহান আল্লাহ যেন তাকে দ্রুত সুস্থ করে তোলেন- এ প্রার্থনাও জানান তিনি।
সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গত ৭ জানুয়ারি উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে গিয়েছিলেন। সেখানে ১১৭ দিন অবস্থান শেষে ৬ মে দেশে ফেরার পর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার অংশ হিসেবে তিনি রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালে যাচ্ছিলেন। মেডিকেল বোর্ডের পরামর্শে গত রোববার (২৩ নভেম্বর) রাতে তাকে এ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় তার বুকে সংক্রমণ ধরা পড়ে। আগে থেকেই থাকা হৃদরোগের সঙ্গে এ সংক্রমণ ফুসফুস পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ায় তার শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। এ অবস্থায় চিকিৎসকরা তাকে বিশেষ পর্যবেক্ষণে রাখার সিদ্ধান্ত নেন।
