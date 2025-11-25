  2. রাজনীতি

নজরুল ইসলাম খান

লটারির মাধ্যমে এসপি বদলি ভালো পদ্ধতি হতে পারে না

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১৫ পিএম, ২৫ নভেম্বর ২০২৫
সিইসির সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন নজরুল ইসলাম খান

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে দায়িত্ব পালনের জন্য ৬৪ জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) চূড়ান্ত করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। তবে লটারির মাধ্যমে এসপি নির্বাচন বা তাদের বদলিকে ভালো পদ্ধতি হিসেবে দেখছেন না বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান।

পুলিশ সুপারদের লটারির মাধ্যমে বদলিকে ‘একটি রাজনৈতিক দলের দাবি’ উল্লেখ করে এর পদ্ধতিগত ত্রুটির সমালোচনা করেছেন তিনি। বলেন, পুলিশ সুপার বদলিতে লটারি একটি ভালো পদ্ধতি হতে পারে না।

মঙ্গলবার (২৫ নভেম্বর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠক শেষে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

নজরুল ইসলাম খান বলেন, এটি (লটারির মাধ্যমে এসপি বদলি) একটি রাজনৈতিক দলের দাবি। আমি মনে করি লটারি একটি ভালো পদ্ধতি হতে পারে না। কারণ, সবার বিশেষ বিশেষ যোগ্যতা থাকে এবং লটারির মাধ্যমে দায়িত্ব দিলে তা ভালো ফল না-ও দিতে পারে।

তিনি বলেন, এ বিষয়ে দলের পক্ষ থেকে কোনো সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত হয়নি। লটারিতে এসপি বদলির বিষয়ে বক্তব্য আমার ব্যক্তিগত মত। সাংবাদিকদের মধ্যেও কেউ কেউ ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব পান যোগ্যতার ভিত্তিতে। তাই এ বিষয়টি নির্বাচন কমিশন বিবেচনা করতে পারে।

বিএনপির এ জ্যেষ্ঠ নেতা বলেন, সিইসির সঙ্গে গণভোট নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আমরা মনে করি এটি নতুন কিছু নয়। গণভোট আইন আজ পাস হয়েছে। তাই নির্বাচনের সঙ্গে গণভোট হওয়ার বিষয়ে নতুন কোনো বিতর্ক নেই।

এসময় বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভী, চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ইসমাইল জবিউল্লা ও নির্বাচন কমিশনের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ড. মোহাম্মদ জকরিয়া প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

