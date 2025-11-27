স্বাধীনতাবিরোধীরা নির্বাচন বানচালের অপচেষ্টা চালাচ্ছে: আমান
স্বাধীনতাবিরোধীরা নির্বাচন বানচাল করার জন্য অপচেষ্টা চালাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আমানউল্লাহ আমান।
বৃহস্পতিবার (২৭ নভেম্বর) দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবে এরশাদবিরোধী আন্দোলনে শহীদ ডা. শামসুল আলম খান মিলনের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে ৯০-এর ডাকসু ও সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।
আমানউল্লাহ আমান বক্তব্যের শুরুতে ডা. মিলনের সঙ্গে তার ও আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্রে ফিরিয়ে আনতে হলে নির্বাচনের বিকল্প নেই। নির্বাচন হতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন হবে। এই নির্বাচন বানচাল করার জন্য স্বাধীনতাবিরোধীরা অনেক অপচেষ্টা চালিয়েছে, এখনো চালাচ্ছে।
‘কিন্তু কোনো বাধাই নির্বাচন ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। নির্বাচন ইনশাআল্লাহ্ ফেব্রুয়ারির প্রথমেই হবে। সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ গণতন্ত্রে ফিরে যাবে। জনগণ গণতন্ত্রে ফিরে যাবে’- এ প্রসঙ্গে যোগ করেন তিনি।
ডাকসুর সাবেক এ ভিপি বলেন, তারেক রহমান বাংলাদেশকে যে ভালোবাসেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তিনি রেখে গিয়েছেন। ‘দিল্লি নয় পিণ্ডি নয়, নয় অন্য কোনো দেশ; সবার আগে বাংলাদেশ’—বলার মধ্য দিয়ে তিনি দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। যারা দীর্ঘ ১৫ বছর আন্দোলনে ছিল, সেই সমমনা দলগুলোকে সঙ্গে নিয়ে আগামীতে জাতীয় সরকার হবে—এটিও তারেক রহমানের আরেকটি উদার মানসিকতার পরিচয়।
তারেক রহমান এখন বাংলাদেশের জনগণের হৃদয়ের মণিকোঠায় স্থান করে নিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
