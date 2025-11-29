  2. রাজনীতি

খালেদা জিয়ার খোঁজ নিতে এভারকেয়ারে আসলাম চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:৩৩ পিএম, ২৯ নভেম্বর ২০২৫
এভারকেয়ার হাসপাতালে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা লায়ন আসলাম চৌধুরী

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া রাজধানীর এভারকেয়ার হাসপাতালের করোনারি কেয়ার ইউনিটে (সিসিইউ) ভর্তি আছেন। তাকে দেখতে হাসপাতালে গিয়েছেন চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা লায়ন আসলাম চৌধুরী।

শনিবার (২৯ নভেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালে খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে যান তিনি।

হাসপাতালে পৌঁছে তিনি বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ডা. এ জেড এম জাহিদ হোসেনের সঙ্গে কথা বলেন। এ সময় বিএনপি চেয়ারপারসনের বর্তমান শারীরিক অবস্থার বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন তিনি। আসলাম চৌধুরী চেয়ারপারসনের দ্রুত রোগমুক্তি কামনা করেন।

গত ২৩ নভেম্বর রাত ৮টার দিকে এভারকেয়ার হাসপাতালে ভর্তি করা হয় খালেদা জিয়াকে। ২৭ নভেম্বর দুপুরে নিউমোনিয়ার সংক্রমণ বাড়ার আশঙ্কায় তাকে সিসিইউতে নেওয়া হয়। মেডিকেল বোর্ডের একজন সদস্য জানান, বয়সজনিত কারণে সুস্থ হতে সময় লাগছে। সিসিইউতে নেওয়ার পর বেশ কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। লন্ডন থেকে ডা. জুবাইদা রহমান এবং যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস হাসপাতালের বিশেষজ্ঞরাও ভার্চুয়ালি বোর্ডের আলোচনায় অংশ নিচ্ছেন।

খালেদা জিয়া দীর্ঘদিন ধরে হৃদরোগ, লিভার সিরোসিস, ডায়াবেটিস, আর্থ্রাইটিস ও কিডনি জটিলতাসহ নানা রোগে ভুগছেন। গত ২৩ নভেম্বর শ্বাসকষ্ট দেখা দিলে দ্রুত তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

