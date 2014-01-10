খালেদা জিয়ার আপসহীন মনোভাব মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে: নাহিদ

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৩ এএম, ৩১ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয় থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন নাহিদ ইসলাম/ছবি: সংগৃহীত

বিএনপি চেয়ারপারসন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আপসহীন মনোভাব বাংলাদেশের মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) রাতে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয় থেকে বের হয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

নাহিদ ইসলাম বলেন, খালেদা জিয়ার আপসহীন মনোভাব ও দৃঢ়তা বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী ও মুক্তিকামী মানুষকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।

‘আমরা বিশ্বাস করি, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে, বাংলাদেশকে আধিপত্যবাদমুক্ত করতে এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার লড়াইয়ে খালেদা জিয়া অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবেন,’ যোগ করেন এনসিপির আহ্বায়ক।

নাহিদ ইসলাম এর আগে বিএনপি চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরসহ অন্য নেতাদের সঙ্গে দেখা এবং শোকবইয়ে স্বাক্ষর করেন। তার সঙ্গে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীসহ দলের কেন্দ্রীয় নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

