জামায়াত নেতা মোহাম্মদ উল্লাহ
দাঁড়িপাল্লার পক্ষে তরুণদের সমর্থন দেশের অগ্রযাত্রাকে গতিশীল করবে
জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য ও চট্টগ্রাম মহানগরী জামায়াতের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি মোহাম্মদ উল্লাহ বলেছেন, নতুন বাংলাদেশ বিনির্মাণে তরুণ সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। তাদের প্রথম ভোটটি সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক নেতৃত্বের হাতকে শক্তিশালী করতেই ব্যবহার করতে হবে। দাঁড়িপাল্লার পক্ষে তরুণদের সমর্থন আমাদের অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করবে।
চট্টগ্রাম-১১ আসনে দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী শফিউল আলমের সমর্থনে বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ‘রান’ শীর্ষক কর্মসূচিতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন মোহাম্মদ উল্লাহ।
চট্টগ্রাম মহানগরী কর্মপরিষদের সদস্য ও বন্দর থানা জামায়াতের আমির মাহমুদুল আলমের সভাপতিত্বে এবং সদর ঘাট থানা জামায়াতের আমির আব্দুল গফুরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য দেন চট্টগ্রাম-১১ আসনে জামায়াতের প্রার্থী শফিউল আলম। বিশেষ অতিথির বক্তব্য দেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সেক্রেটারি মোহাম্মদ আবু তালেব চৌধুরী।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সদর ঘাট থানা জামায়াতের সেক্রেটারি সরওয়ার জাহান সিরাজী, ইসলামী ছাত্রশিবিরের চট্টগ্রাম মহানগর দক্ষিণের অফিস সম্পাদক শাহেদুল মোরসালীন, ইপিজেড থানার বায়তুল মাল সম্পাদক ও ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড আমির ওসমান গণি, ৩৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী মুহাম্মদ শাহেদ, ২৯ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলর প্রার্থী ফজলে এলাহী মুহাম্মদ শাহীন, ২৮ নম্বর ওয়ার্ড আমির ও কাউন্সিলর প্রার্থী কবির আহমদ প্রমুখ। এছাড়া বন্দর, পতেঙ্গা, ইপিজেড, সদর ঘাট, ডাবলমুরিং থানা এবং সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।
চট্টগ্রাম-১১ আসনে দাঁড়িপাল্লার প্রার্থী মুহাম্মদ শফিউল আলম বলেন, এলাকার মানুষের উন্নয়ন, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা এবং সামাজিক কল্যাণ নিশ্চিত করাই আমার প্রধান লক্ষ্য। জনগণের প্রত্যাশা পূরণে আমি সর্বশক্তি নিয়োগ করবো।
‘রান’ কর্মসূচিটি ইপিজেড স্টিল মিল বাজারের উত্তর পাশ থেকে শুরু হয়ে বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করে সল্ট গোলা রেল ক্রসিংয়ে গিয়ে শেষ হয়।
এমআরএএইচ/এমএমকে/এএসএম