খালেদা জিয়া দেশের রাজনীতিতে এক মহীয়সী নারী: হাশেম বক্কর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৩৯ এএম, ০৪ ডিসেম্বর ২০২৫
সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া দেশের রাজনীতিতে এক মহীয়সী নারী বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশেম বক্কর।

বুধবার (৩ ডিসেম্বর) বাদ আসর নগরীর তিন পুলের মাথাস্থ গোলাম রসুল মার্কেট জামে মসজিদে খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় আলকরন ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত এক বিশেষ দোয়া মাহফিলে তিনি এ কথা বলেন।

আবুল হাশেম বক্কর বলেন, আজ আমরা যে মহান নেত্রীর জন্য দোয়া করতে সমবেত হয়েছি, তিনি দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং জনগণের ভোটাধিকার রক্ষায় বারবার নির্ভীক ভূমিকা রেখেছেন। বেগম খালেদা জিয়া দেশের রাজনীতিতে মহীয়সী এক নারী। আত্মত্যাগের সংমিশ্রণে শক্তিশালী রাজনৈতিক চরিত্রের অধিকারী অনন্য নেত্রী। তিনি বাংলাদেশের মানুষের ভরসাস্থল।

এই বিএনপি নেতা বলেন, বেগম খালেদা জিয়া কখনো ক্ষমতার বিনিময়ে নীতিতে আপস করেননি। তিনি জাতির প্রেরণা ও গণতন্ত্রের আলোকবর্তিকা। দেশনেত্রী খালেদা জিয়া গণতন্ত্রের জন্য বারবার নির্যাতিত হয়েছেন। তার নেতৃত্বেই এদেশে গণতন্ত্র ফিরে এসেছিল। আজ তিনি গুরুতর অসুস্থ। তার অসুস্থতা আমাদের গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করে। আমরা তার আশু রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনা করি।

আবুল হাশেম বক্কর বলেন, আজ দেশে কঠিন ক্রান্তিকাল চলছে। দীর্ঘদিন ধরে জনগণ ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত। আগামী নির্বাচন নিয়ে ষড়যন্ত্র হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দেশনেত্রীর সুস্থ হয়ে আমাদের মাঝে ফিরে আসা অত্যন্ত জরুরি। তার নেতৃত্বেই বাংলাদেশের মানুষের হারানো অধিকার ও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার হবে। তিনি আমাদের কাছে শুধু একজন নেত্রী নন, তিনি আমাদের আস্থার শেষ আশ্রয়স্থল। দেশের মানুষ আজ তার জন্য দোয়া করছে, অপেক্ষা করছে তার সুস্থতার।

মাহফিলে দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন গোলাম রসুল মার্কেট জামে মস‌জিদের খ‌তিব মুফ‌তি গোলাম কিব‌রিয়া শরী‌ফী। তিনি বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি, দীর্ঘায়ু ও সুস্থতা কামনা এবং দেশের উন্নতি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করেন।

এসময় মহানগর বিএন‌পির সা‌বেক হকার্স বিষয়ক সম্পাদক আবদুল বাতেন, সাবেক সদস্য আবদুর রহমান, আলকরন ওয়ার্ড বিএন‌পির সাবেক সাধারণ সম্পাদক মো. জ‌সিম মিয়া, ওয়ার্ড বিএন‌পির সদস্য স‌চিব ইকবাল হোসেন সংগ্রাম, মহানগর যুবদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মো. সে‌লিম খান, কোতোয়ালি থানা বিএন‌পির সাবেক নেতা আনোয়ার হোসেন, আবুল কালাম, মো. রিয়াদ, ওয়ার্ড বিএন‌পির যুগ্ম আহ্বায়ক হাজী মো. ই‌দ্রিস, আবদুস শুক্কুর, আকরাম হোসেন, সাদেকুর রহমান, মো. রাশেদ, ব্যবসায়ী নেতা মো. আলম, মো. আকবর, আবু তালেব, দিদারুল আলম, অঙ্গ সংগঠনের নেতা আ‌মিন উল্লাহ, মো. হাসান, মো. বেলাল উ‌দ্দিন, মিজানুর রহমান, মাঈন উ‌দ্দিন রা‌জিব, মো. ইসহাক, দুলাল সওদাগর, মো. ইউসুফ, মাঈন উ‌দ্দিন, মো. ম‌হিন, মো. ফারুক, মো. ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

