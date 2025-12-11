  2. রাজনীতি

নির্বাচনে লড়তে ২৯ ডিসেম্বরের মধ্যে ভোটার হতে হবে তারেক রহমানকে

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩২ পিএম, ১১ ডিসেম্বর ২০২৫
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান/ ফাইল ছবি

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তফসিল ঘোষণা হওয়ায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের দেশে ফেরার প্রশ্নে নতুন করে চাপ সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনে মনোনয়ন দাখিলের শেষ সময় ২৯ ডিসেম্বর। ফলে নির্বাচনে অংশ নিতে হলে তারেক রহমানকে কবে দেশে ফিরতে হবে এ প্রশ্ন এখন জনমনে।

তবে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা যায়, নির্বাচনে অংশ নিতে তারেক রহমানকে প্রথমে ভোটার হতে হবে। মনোনয়ন দাখিলের শেষ সময় ২৯ ডিসেম্বর হওয়ায় এ সময়ের মধ্যেই তাকে ভোটার হতে হবে। লন্ডনে বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমেই ভোটার হতে পারবেন তারেক রহমান। এরপর সশরীরে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে মনোনয়ন দাখিল করতে পারবেন। ফলে নির্বাচনের মনোনয়ন দাখিলের জন্য দেশে আসার বাধ্যবাধকতা নেই।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকেই তারেক রহমানের দেশে ফেরার বিষয়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা চলছে। বিএনপির নেতাকর্মীরাও এ বিষয়ে বিভিন্ন সময়ে কথা বলেছেন। তারেক রহমান কবে দেশে ফিরতে পারেন সে বিষয়ে স্পষ্ট কিছু জানায়নি বিএনপি। এমনকি নির্বাচনে অংশ নিতে কত তারিখের মধ্যে তার দেশে ফেরার বাধ্যবাধকতা রয়েছে- এ বিষয়েও নির্বাচন কমিশন থেকে কিছু জানা যায়নি।

গতকাল বুধবার লক্ষ্মীপুরে এক নির্বাচনি জনসভায় বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি বলেন, তারেক রহমান ১০ দিনের মধ্যেই দেশে ফিরবেন। তার দাবি, সময় খুব কাছে- নেতা ফিরবেনই।

সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় এক পোস্টে তারেক রহমান জানান, রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তিনি দেশে ফিরতে পারছেন না। তবে কেন ফিরতে পারছেন না সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেননি তিনি।

এদিকে, আজ বৃহস্পতিবার বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর জানান, দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ‘খুব শিগগির’ দেশে ফিরছেন। নিজ দলের নেতাকর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, আমাদের নেতা যেদিন আসবেন, যেদিন দেশে পা রাখবেন, সেদিন যেন সমগ্র বাংলাদেশ কেঁপে ওঠে। এই কথাটা আপনাদের মনে রাখতে হবে…পারবেন তো। ইনশাআল্লাহ্, আমরা সেদিন গোটা বাংলাদেশের চেহারা বদলে দিতে চাই।

এদিকে, ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী মনোনয়ন জমার শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর। মনোনয়ন যাচাই-বাছাই ৩০ ডিসেম্বর থেকে ৪ জানুয়ারি। রিটার্নিং কর্মকর্তার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের ১১ জানুয়ারি। আপিল নিষ্পত্তি ১২ থেকে ১৮ জানুয়ারি। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ সময় ২০ জানুয়ারি। প্রতীক বরাদ্দ ২১ জানুয়ারি। নির্বাচনী প্রচার শুরু ২২ জানুয়ারি। ১০ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে সাতটা পর্যন্ত প্রচার চলবে। ১২ ফেব্রুয়ারি হবে ভোটগ্রহণ।

কেএইচ/কেএসআর

