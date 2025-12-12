সালাহউদ্দিন আহমদ
আ’লীগের ভোট পেতে একটি দল তাদের বিরুদ্ধে কোনো শব্দ উচ্চারণ করে না
একটি দল আওয়ামী লীগের ভোটের জন্য তাদের বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারণ করে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
তিনি বলেন, যারা আওয়ামী লীগের ভোট চায় তারা না বললেও বিএনপি আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে কথা বলবে। (তাদের কাছে এটা যেন) ভাসুরের নাম মুখে আনতে নেই। অথচ সাংবিধানিকভাবে গণতন্ত্রের কবর রচনা করে দিয়েছে আওয়ামী লীগ। তাদের গুম-খুনের কথা ভুলে গেলে গণতন্ত্র আহত হবে।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিএনপি আয়োজিত ‘দেশ গড়ার পরিকল্পনা’ শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ফার্মগেটের কৃষিবিদ ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। গত রোববার থেকে চলমান এই কর্মশালায় বিএনপির বিভিন্ন অঙ্গসংগঠনের নেতারা অংশ নিচ্ছেন।
একাত্তরের চেতনা নিয়ে যারা রাজনীতি করতে চেয়েছিল তারা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়েছে বলে মন্তব্য করে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, গণতন্ত্র, সাংবিধানিক অধিকার ও মানবাধিকার পুনরুদ্ধারের চূড়ান্ত অভিপ্রায় ছিল ২০২৪ সালের গণঅভ্যুত্থান। এটি কেবল ৩৬ দিনের বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন নয়, বরং সাড়ে ১৫ বছরের সমষ্টিগত প্রতিরোধের ফল।
তিনি দাবি করেন, সুষ্ঠু পরিকল্পনা নিয়ে সামনে এগোতে চায় বিএনপি। সাম্প্রতিক নির্বাচনের তফসিল ঘোষণাকে গণতন্ত্রের স্থায়ী যাত্রার সফল ঘোষণা বলে অভিহিত করেন তিনি। তার ভাষায়, তফসিলকে অনেকে ভারাক্রান্ত মনে করলেও শেষ পর্যন্ত সবাই স্বাগত জানাতে বাধ্য হয়েছেন।
বিএনপির এ নেতা অভিযোগ করেন, যারা পিআর বা গণভোটকে জাতীয় নির্বাচনের প্রতিবন্ধকতা হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছে, তারা গণতন্ত্রবিরোধী শিবিরে অবস্থান করছে। এরা নিজেদের মতো করে গণতন্ত্র সাজাতে চায়।
আগামী দিনের রাজনীতি নিয়ে তিনি বলেন, রাজনীতিতে টিকে থাকতে হলে প্রযুক্তিনির্ভর ও জ্ঞান-নির্ভর রাজনীতির বিকল্প নেই। এসময় তিনি দেশের ইতিহাস, স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থের বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার আহ্বান জানান।
ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক অপব্যবহার প্রসঙ্গে সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ধর্মের বড়ি বিক্রি করে মানুষের কাছে ভোট চাওয়া যাবে না। এসময় তিনি আশ্বাস দিয়ে বলেন, বিএনপি ক্ষমতায় গেলে কোনো নাগরিককেই বেআইনিভাবে গ্রেফতার করা হবে না। শুধু আলেম সমাজ নয়, দেশের সব মানুষই আইনের সুরক্ষা পাবে।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ‘দেশ গড়া পরিকল্পনা’ শীর্ষক কর্মসূচির বাস্তবায়ন কমিটির আহ্বায়ক দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী। দলের যুগ্ম মহাসচিব হাবিব উন নবী খান সোহেলের সঞ্চালনায় এতে বিএনপি নেতারা বক্তব্য দেন।
