  2. রাজনীতি

এনসিপির মনোনয়ন পেলেন ১৪ নারী

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:৫১ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
এনসিপির মনোনয়ন পাওয়া কয়েকজন নারী প্রার্থী

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১২৫ আসনে প্রথম ধাপের মনোনয়ন ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। এর মধ্যে ১৪ জন নারী রয়েছেন।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকালে রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে মনোনয়ন ঘোষণা করেন এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

সংবাদ সম্মেলনে আখতার হোসেন বলেন, আমরা মনোনয়নপত্র বিতরণের কাজ শেষ করেছি। আজ প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করছি। আজ যাদের নাম প্রকাশ করবো তাদের বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ থাকে, সেটা তদন্ত করে তার প্রার্থিতা বাতিল করবো।

আখতার হোসেন আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকা এবং দেশবাসীর দোয়া ও সমর্থন কামনা করেন।

যে ১৪ নারী পেলেন এনসিপির মনোনয়ন

ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী ঢাকা-৯ আসনে ডা. তাসনিম জারা, ঢাকা-১২ আসনে নাহিদা সারওয়ার নিভা, ঢাকা-১৭ আসনে ডা. তাজনূভা জাবীন, ঢাকা-২০ আসনে ইঞ্জিনিয়ার নাবিলা তাসনিদ, নওগাঁ-৫ আসনে মনিরা শারমিন, সিরাজগঞ্জ-৩ দিলশানা পারুল, সিরাজগঞ্জ-৪ আসনে দ্যুতি অরণ্য চৌধুরী (প্রীতি), ঝালকাঠি-১ আসনে ডা. মাহমুদা আলম মিতু, ময়মনসিংহ-১১ আসনে তানহা শান্তা, ফরিদপুর-৩ আসনে সৈয়দা নীলিমা দোলা, চাঁদপুর-২ আসনে ইশরাত জাহান বিন্দু, নোয়াখালী-৫ আসনে অ্যাডভোকেট হুমায়রা নূর, চট্টগ্রাম-১০ আসনে সাগুফতা বুশরা মিশমা এবং খাগড়াছড়িতে অ্যাডভোকেট মনজিলা সুলতানা।

