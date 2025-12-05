চট্টগ্রাম-১৫ আসনে বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে বিক্ষোভ
চট্টগ্রাম-১৫ (লোহাগাড়া–সাতকানিয়ার অংশিক) আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী নাজমুল মোস্তফা আমিনের মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করেছেন আরেক মনোনয়নপ্রত্যাশীর অনুসারীরা।
বৃহস্পতিবার (৪ ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় সাতকানিয়া উপজেলার কেরানীহাটে চট্টগ্রাম–কক্সবাজার মহাসড়ক অবরোধ করে এ মশাল মিছিল করেন মনোনয়নপ্রত্যাশী চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মুজিবুর রহমানের অনুসারীরা।
মশাল মিছিলটি কেরানীহাট গরুর বাজার থেকে শুরু হয়ে গোলচত্বরে গিয়ে শেষ হয়। মশাল মিছিলে বিএনপি, যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল ও ছাত্রদলসহ বিএনপির অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা অংশ নেন।
মশাল হাতে বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা বলেন, চট্টগ্রাম-১৫ আসনে জনগণের প্রার্থী মুজিবুর রহমান চেয়ারম্যানকে বঞ্চিত করে মনোনয়ন দেওয়ায় তৃণমূলের নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অবিলম্বে ঘোষিত প্রাথমিক মনোনয়ন পরিবর্তন করে মুজিবুর রহমান চেয়ারম্যানকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়ার জন্য বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও দলের হাইকমান্ডের প্রতি জোর দাবি জানান তারা।
চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মোহাম্মদ সাফি বলেন, চট্টগ্রাম–১৫ আসনে ত্যাগী নেতাকে বাদ দেওয়া হয়েছে, যা আমরা মানতে পারছি না। মনোনয়ন পরিবর্তন না করা পর্যন্ত আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাবো।
সাতকানিয়া উপজেলা যুবদলের সাবেক সভাপতি ও বিএনপি নেতা ফরিদুল আলম বলেন, আওয়ামী ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে মুজিবুর রহমান চেয়ারম্যান অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। ষড়যন্ত্রমূলক মামলার শিকার হয়েছেন, তবুও কোনো আপস করেননি। এমন একজন ব্যক্তিকে মনোনয়ন না দেওয়ায় তৃণমূলের নেতাকর্মীরা হতাশ হয়েছেন। আমরা যে নেতাকে সংকটের সময় পাশে পাই, তাকেই মনোনয়ন দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।
দোহাজারি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সালাউদ্দিন চৌধুরী বলেন, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিএনপি প্রার্থী পরিবর্তনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে মশাল মিছিল হয়েছে। চট্টগ্রাম–কক্সবাজার মহাসড়ক প্রায় অর্ধ ঘণ্টা অবরোধ ছিল। আমাদের সাতকানিয়া ও লোহাগাড়া থানার পুলিশ এসে বুঝিয়ে সড়ক থেকে তাদের সরিয়ে দিয়েছে।
এর আগে বৃহস্পতিবার বিকেলে রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর চট্টগ্রামের ১৬টি আসনের মধ্যে বাকি থাকা ছয়টি আসনের মধ্যে আরও চারটি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেন। এর মধ্যে চট্টগ্রাম-৩ (সন্দ্বীপ) আসনে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মোস্তফা কামাল পাশা, চট্টগ্রাম-৬ (রাউজান) আসনে কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান (বর্তমানে পদ স্থগিত) গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী, চট্টগ্রাম-৯ (কোতোয়ালি, বাকলিয়া, চকবাজার) আসনে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক আবু সুফিয়ান ও চট্টগ্রাম-১৫ (লোহাগাড়া-সাতকানিয়ার অংশিক) আসনে চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলা বিএনপির সিনিয়র সদস্য ও লোহাগাড়া উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক নাজমুল মোস্তফা আমিনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
এমআরএএইচ/ইএ