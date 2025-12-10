  2. রাজনীতি

পঞ্চগড়-১ আসনে যাদের সঙ্গে লড়বেন সারজিস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:০৬ পিএম, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫
পঞ্চগড়-১ আসনে এনসিপি, বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী

 

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১২৫ আসনে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন ঘোষনা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)৷ পঞ্চগড়-১ আসনে এনসিপির মনোনয়ন পেয়েছে দলের উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম।

বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে মনোনয়নে এ ঘোষনা দেন দলের সদস্য সচিব আখতার হোসেন।

এদিকে, পঞ্চগড়-১ আসনে প্রাথমিকভাবে বিএনপির মনোনয়ন পেয়েছেন ব্যারিস্টার মোহাম্মদ নওশাদ জমির। আসনটিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী জেলা জামায়াতের আমির ও তেঁতুলিয়া উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান মো. ইকবাল হোসাইন।

