নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৩:৩৬ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
হাদিকে হত্যাচেষ্টা নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র: ছাত্রদল সম্পাদক

তফসিল ঘোষণার পরের দিনেই ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদিকে গুলি করে হত্যাচেষ্টা জাতীয় নির্বাচন বানচালের ষড়যন্ত্র বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেলে ওসমান হাদিকে গুলির ঘটনার পর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্টে একটি পোস্টে এ মন্তব্য করেন।

নাছির উদ্দীন নাছির বলেন, ওসমান হাদীর ওপর গুলিবর্ষণকারী সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতার করতে হবে। অন্তর্বর্তী সরকার এবং নির্বাচন কমিশনকে অবিলম্বে প্রার্থী ও ভোটারদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

এসময় তিনি ওসমান হাদির দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থানে তার সক্রিয় ভূমিকার কথা উল্লেখ করে সবার কাছে দোয়ার আহ্বান জানান।

