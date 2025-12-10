রংপুর-৪ আসনে বিএনপির এমদাদুল হক ভরসার বিপক্ষে লড়বেন আখতার

রংপুর-৪ আসনে বিএনপির এমদাদুল হক ভরসার বিপক্ষে লড়বেন আখতার
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ১২৫ আসনে প্রাথমিকভাবে মনোনয়ন ঘোষণা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী রংপুর-৪ আসনে এনসিপির মনোনয়ন পেয়েছেন দলের সদস্য সচিব আখতার হোসেন।
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) বেলা ১১ টায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ১২৫ জনের প্রাথমিক মনোনয়ন ঘোষণা করেন আখতার হোসেন নিজেই।
রংপুর-৪ আসনে বিএনপি থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন রংপুর জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও কাউনিয়া উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মোহাম্মদ এমদাদুল হক ভরসা। আসনটিতে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী রংপুর মহানগর জামায়াতের আমির এটিএম আজম খান।
এদিকে ঘোষিত তালিকা অনুয়ায়ী এনসিপির শীর্ষ নেতাদের মধ্যে ঢাকা-১১ আসনে মো. নাহিদ ইসলাম, ঢাকা-১৮ আসনে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, কুমিল্লা-৪ আসনে হাসনাত আবদুল্লাহ, পঞ্চগড়-১ আসনে মো. সারজিস আলম, ঢাকা-৯ আসনে ডা. তাসনিম জারা, ঢাকা-১৬ আসনে আরিফুল ইসলাম আদীব, ঢাকা-১৭ ডা. তাজনূভা জাবীন, নোয়াখালী-৬ আসনে আব্দুল হান্নান মাসউদ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
