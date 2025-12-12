ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে যুবদলের বিক্ষোভ

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৭ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে যুবদলের বিক্ষোভ
রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে যুবদলের সমাবেশ/ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য প্রার্থী ও ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিক্ষোভ মিছিল করেছে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদল।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাতে নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে যুবদলের সংক্ষিপ্ত সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল হয়। কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের আহ্বায়ক খন্দকার এনামুল হক এনাম। এতে কয়েক শ নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশ থেকে দুষ্কৃতিকারীদের দ্রুত গ্রেফতার ও শাস্তির দাবি জানানো হয়। সমাবেশ শেষে বিক্ষোভ মিছিলটি বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে নাইটিঙ্গেল মোড়ের দিকে যায়।

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবদলের সদস্যসচিব রবিউল ইসলাম নয়ন, যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ গাফফার, যুগ্ম আহ্বায়ক মুকিত হাসান প্রমুখ।

কেএইচ/একিউএফ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।