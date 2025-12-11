এ মাসেই তারেক রহমান দেশে ফিরবেন: ইশরাক
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান এ মাসেই দেশে ফিরবেন বলে জানিয়েছেন ঢাকা-৬ আসনে দলটির সংসদ সদস্য পদপ্রার্থী ইশরাক হোসেন।
তিনি বলেন, ‘এই মাসেই আমাদের নেতা তারেক রহমানের বাংলাদেশে বহুল প্রতীক্ষিত প্রত্যাবর্তন ঘটবে। দীর্ঘদিন ধরে যিনি সুদূর লন্ডনে বসে আমাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন, তিনি দেশে ফিরে এসে বাংলাদেশকে আবার একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করবেন।’
বুধবার (১০ ডিসেম্বর) রাজধানীর ওয়ারীতে ৪১ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির উদ্যোগে আয়োজিত এক উঠান বৈঠকে ইশরাক হোসেন এসব কথা বলেন।
তিনি জানান, গোপীবাগে তার জন্ম ও বেড়ে ওঠা। ফলে এ এলাকার প্রতিটি সমস্যাকে তিনি নিজের সমস্যা মনে করেন। তিনি এলাকার সন্তান হিসেবে দীর্ঘদিনের নাগরিক সংকট সমাধানে অঙ্গীকার করেন।
ইশরাক হোসেন অভিযোগ করেন, গত ১৭ বছর জনগণ সুষ্ঠুভাবে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেনি এবং বিচারব্যবস্থাসহ রাষ্ট্রযন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
বিএনপির এ প্রার্থী বলেন, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে কিছু মহল ভোট প্রক্রিয়া ব্যাহত করার ষড়যন্ত্র করতে পারে। তবে তিনি আশাবাদ প্রকাশ করে বলেন, কোনো ষড়যন্ত্র সফল হবে না।
ইশরাক হোসেন বলেন, বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিভাজন ও সহিংসতার সংস্কৃতি বন্ধ এবং জনগণ যাতে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর স্বাধীনভাবে ভোট দিতে পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। তার দাবি, গত কয়েক বছরে দেশের বিপুল পরিমাণ সম্পদ অপচয় ও পাচার হয়েছে, সেগুলো ফিরিয়ে আনা হবে।
এলাকার সমস্যার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, ওয়ারীতে রাস্তাঘাটের জীর্ণ দশা, গ্যাস-সংকট, নাগরিকসেবার ঘাটতি, ঝুঁকিপূর্ণ বৈদ্যুতিক তার, নারীদের জন্য নিরাপদ পরিবেশের অভাবসহ বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। তিনি জানান, তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এরই মধ্যে আলোচনা এবং সমস্যা সমাধানে চাপ সৃষ্টি করছেন।
ইশরাক হোসেনের মতে, বিএনপির ৩১ দফা রূপরেখা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি আধুনিক ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, মৌলিক অধিকার ও সবার সমান নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করাই তাদের লক্ষ্য বলেও উল্লেখ করেন তিনি।
কেএইচ/একিউএফ