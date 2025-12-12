হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে এনসিপির বিক্ষোভ মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৪ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে এনসিপির বিক্ষোভ মিছিল
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে জাতীয় নাগরিক পার্টির উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল/ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদির ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৮টায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে থেকে এই মিছিল শুরু হয়।

বিক্ষোভ মিছিল থেকে ‘হাদির ওপর হামলা কেন, প্রশাসন জবাব চাই’, ‘জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো’, ‘ফ্যাসিবাদের গদিতে, আগুন জ্বালো একসাথে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায় নেতাকর্মীদের। থাকে।

মিছিলে জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় নেতারাও অংশ নেন।

এনএস/এমএমকে/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।