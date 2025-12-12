হাদির ওপর হামলার প্রতিবাদে এনসিপির বিক্ষোভ মিছিল
ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য স্বতন্ত্র সংসদ সদস্য (এমপি) প্রার্থী এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরীফ ওসমান হাদির ওপর সন্ত্রাসী হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) রাত সাড়ে ৮টায় রাজধানীর বাংলামোটরে দলটির অস্থায়ী কার্যালয়ের সামনে থেকে এই মিছিল শুরু হয়।
বিক্ষোভ মিছিল থেকে ‘হাদির ওপর হামলা কেন, প্রশাসন জবাব চাই’, ‘জ্বালো জ্বালো, আগুন জ্বালো’, ‘ফ্যাসিবাদের গদিতে, আগুন জ্বালো একসাথে’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায় নেতাকর্মীদের। থাকে।
মিছিলে জাতীয় যুবশক্তির কেন্দ্রীয় নেতারাও অংশ নেন।
