সংক্ষিপ্ত বিশ্ব সংবাদ: ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা থেকে সংক্ষেপে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সংবাদ থাকছে জাগো নিউজের পাঠকদের জন্য-
বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা ইস্যুতে মোদী ও ট্রাম্পের ফোনালাপ
বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে জোর জল্পনার মাঝেই বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টেলিফোনে কথা বলেছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা প্রসারের বিষয়ে আলোচনা করেছেন।
উত্তর জাপানে ৬.৭ মাত্রার ভূমিকম্প, সুনামি সতর্কতা
উত্তর জাপানের উপকূলে ৬.৭ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) দেশটির আবহাওয়া বিভাগ এ তথ্য জানিয়েছে। কয়েক দিন আগেই একই অঞ্চলে ৭.৫ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্পে অন্তত ৫০ জন আহত হয়।
তুর্কমেনিস্তানে একত্রিত রাশিয়া, তুরস্ক ও ইরানের প্রেসিডেন্টরা
রাশিয়া, তুরস্ক ও ইরানের রাষ্ট্রপ্রধানরা শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) তুর্কমেনিস্তানে এক বৈঠকে মিলিত হয়েছেন। মধ্য এশিয়ার এই দেশটি তাদের স্থায়ী নিরপেক্ষতা নীতির ৩০ বছর পূর্তিতে একটি বিরল আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে।
মাদুরোর ৩ ভাতিজা ও ৬ শিপিং কোম্পানির ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞা
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর তিন ভাতিজাসহ আরও কয়েকজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করছে যুক্তরাষ্ট্র। এছাড়া তেল সমৃদ্ধ লাতিন আমেরিকার এ দেশটির তেলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরও জোরদার করা হয়েছে।
ভেনেজুয়েলার সরবরাহ নিয়ে উদ্বেগে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়লো
ভেনেজুয়েলার সরবরাহ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়েছে। এদিন ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেলপ্রতি ৪৩ সেন্ট বা ০.৭০ শতাংশ বেড়ে ৬১.৭১ ডলারে পৌঁছেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট ক্রুডও ৪৩ সেন্ট বা ০.৭৫ শতাংশ বেড়ে ব্যারেলপ্রতি ৫৮.০৩ ডলারে দাঁড়িয়েছে।
‘বায়রন’ ঝড়ে বিপর্যস্ত গাজা, ২৪ ঘণ্টায় শিশুসহ নিহত ১০
দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গাজা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উপত্যকার বাসিন্দাদের জীবন আরও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে । ‘বায়রন’ ঝড়ের কারণে গাজায় গত ২৪ ঘণ্টায় ঘরবাড়ি, দেয়াল ও তাঁবু ধসে পড়ে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্যে দুই শিশুও রয়েছে। তীব্র শীতে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে গাজা সিটি কর্তৃপক্ষ।
অন্ধকার-উত্তাল সাগর পেরিয়ে যেভাবে ভেনেজুয়েলা ছাড়েন মাচাদো
ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোর দেশত্যাগের অভিযান ছিল অন্ধকার, ভয়াবহ ও স্যাতস্যাতে এক সমুদ্রযাত্রা, যেখানে কোনো আলো ছিল না, ছিল শুধু উত্তাল ঢেউ। মাচাদোকে ভেনেজুয়েলা থেকে বের করে আনার অভিযানে নেতৃত্ব দেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ব্রায়ান স্টার্ন এভাবেই নাটকীয় সেই রাতের বর্ণনা দিয়েছেন।
বুরকিনা ফাসোতে নাইজেরিয়ার সামরিক বিমানের জরুরি অবতরণ
কয়েক দিন আগে আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাসোর দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর বোবো দিওলাসোতে একটি নাইজেরিয়ান সামরিক বিমান অননুমোদিতভাবে অবতরণ করে। বিমানে ১১ জন নাইজেরিয়ান সেনা ছিল। অবতরণের পর তাদের ভাগ্য এখনও অনিশ্চয়তার মধ্যে আছে। তারা সেখানে আটকা রয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে।
প্রশ্ন ‘ভয়াবহ কঠিন’, বিতর্কের মুখে দ. কোরিয়ায় ভর্তিপরীক্ষা প্রধানের পদত্যাগ
নিজের ভুল স্বীকার করে এবারের ভর্তি পরীক্ষার প্রধান ওহ সেউং-কিওল বলেন, প্রশ্ন কঠিন হওয়া নিয়ে হওয়া সমালোচনা মেনে নিচ্ছি। কয়েক দফা যাচাই-বাছাইয়ের পরও প্রশ্নপত্রটি মানসম্মত হয়নি বলে তিনি স্বীকার করেন।
ইউক্রেনের গুরুত্বপূর্ণ শহর দখলে নেওয়ার দাবি রাশিয়ার
ইউক্রেনের দোনেৎস্ক অঞ্চলের সিভেরস্ক শহর পুরোপুরি দখলে নেওয়ার দাবি করেছে রুশ সেনারা। এই খবরে সেনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। তবে এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেনি ইউক্রেন।
এসএএইচ