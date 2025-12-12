  2. রাজনীতি

আখতার হোসেন

আইনশৃঙ্খলার এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কীভাবে করবে সেটাই বড় প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদক
নিজস্ব প্রতিবেদক নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:৫৭ পিএম, ১২ ডিসেম্বর ২০২৫
আইনশৃঙ্খলার এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কীভাবে করবে সেটাই বড় প্রশ্ন
জাতীয় নাগরিক পার্টির সদস্যসচিব আখতার হোসেন/ ফাইল ছবি

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলার এই নাজুক পরিস্থিতিতে সরকার নির্বাচন কীভাবে করবে সেটাই বড় প্রশ্ন।

শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।

ফেসবুক পোস্টে আখতার লেখেন, ‘হাদি ভাইকে সন্ত্রাসীরা গুলি করেছে। তিনি সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ ভাইকে সুস্থ করে দিন। আমিন।’

আরও পড়ুন
ইনকিলাব মঞ্চের ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ 
ওসমান হাদিকে গুলি নির্বাচনি পরিবেশ বানচাল করার নীলনকশা: বিএনপি 

তিনি আরও লেখেন, ‘মাত্র তফসিল দিয়েছে। একদিনের মাথায় এই গুলি। নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলার এই নাজুক পরিস্থিতিতে সরকার নির্বাচন কীভাবে করবে সেটা বড় প্রশ্ন। অবশ্যই এই সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে হবে। পতিত স্বৈরাচারের সন্ত্রাসীরা, দোসররা দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পিত সন্ত্রাসের ছক কষছে। এদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে।’

এর আগে, শুক্রবার দুপুরে রাজধানী বিজয়নগরের কালভার্ট এলাকায় অস্ত্রধারীরা ওসমান হাদিকে গুলি করে। এরপর তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার বাম কানের পাশে গুলি লেগেছে।

তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা মিসবাহ জানান, জুমার নামাজের পরে মতিঝিলের বিজয়নগর কালভার্ট রোড দিয়ে রিকশাযোগে যাওয়ার সময় অজ্ঞাত ২ দুর্বৃত্তকারী গুলি করে মোটরসাইকেলযোগে পালিয়ে যায়।

এনএস/কেএসআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।