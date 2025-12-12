আখতার হোসেন
আইনশৃঙ্খলার এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কীভাবে করবে সেটাই বড় প্রশ্ন
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সদস্যসচিব আখতার হোসেন। পাশাপাশি তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলার এই নাজুক পরিস্থিতিতে সরকার নির্বাচন কীভাবে করবে সেটাই বড় প্রশ্ন।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) নিজের ফেসবুক আইডিতে দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা বলেন।
ফেসবুক পোস্টে আখতার লেখেন, ‘হাদি ভাইকে সন্ত্রাসীরা গুলি করেছে। তিনি সংকটাপন্ন অবস্থায় চিকিৎসাধীন আছেন। আল্লাহর কাছে দোয়া করি, আল্লাহ ভাইকে সুস্থ করে দিন। আমিন।’
তিনি আরও লেখেন, ‘মাত্র তফসিল দিয়েছে। একদিনের মাথায় এই গুলি। নিরাপত্তা এবং আইনশৃঙ্খলার এই নাজুক পরিস্থিতিতে সরকার নির্বাচন কীভাবে করবে সেটা বড় প্রশ্ন। অবশ্যই এই সন্ত্রাসীকে গ্রেফতার করতে হবে। পতিত স্বৈরাচারের সন্ত্রাসীরা, দোসররা দীর্ঘদিন ধরে পরিকল্পিত সন্ত্রাসের ছক কষছে। এদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে।’
এর আগে, শুক্রবার দুপুরে রাজধানী বিজয়নগরের কালভার্ট এলাকায় অস্ত্রধারীরা ওসমান হাদিকে গুলি করে। এরপর তাকে ঢামেক হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার বাম কানের পাশে গুলি লেগেছে।
তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা মিসবাহ জানান, জুমার নামাজের পরে মতিঝিলের বিজয়নগর কালভার্ট রোড দিয়ে রিকশাযোগে যাওয়ার সময় অজ্ঞাত ২ দুর্বৃত্তকারী গুলি করে মোটরসাইকেলযোগে পালিয়ে যায়।
