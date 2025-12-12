হাদিকে দেখতে এসে ঢামেকে তোপের মুখে মির্জা আব্বাস
সন্ত্রাসীদের গুলিতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা-৮ আসনের স্বতন্ত্র পদপ্রার্থী শরীফ ওসমান হাদি। একই আসনে বিএনপির প্রার্থী দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস। হাদিকে ঢামেকে দেখে বেরিয়ে যাওয়ার সময় জনতার তোপের মুখে পড়েন মির্জা আব্বাস।
শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৪টায় ঢামেকের জরুরি বিভাগ থেকে হাদিকে দেখে বের হয়ে এলে এ ঘটনা ঘটে।
এ সময় উৎসুক জনতাকে ‘আব্বাস ভুয়া, চাঁদাবাজ ভুয়া, সন্ত্রাসী আব্বাস’ সহ বিভিন্ন স্লোগান দিতে দেখা যায়।
উৎসুক জনতা তাকে বেশ কিছুক্ষণ অবরুদ্ধ করে রাখে। এ সময় তার সঙ্গে ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাসির উদ্দীন নাসির উপস্থিত ছিলেন।
পরবর্তীতে, পুলিশ ও সেনা সদস্যরা এসে জনতাকে সরিয়ে দিলে তিনি হাসপাতাল চত্বর থেকে বের হতে সক্ষম হন।
এফএআর/জেএইচ/এএসএম