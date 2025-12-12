বিজয় দিবস ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে জামায়াতের কর্মসূচি ঘোষণা

বিজয় দিবস ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে জামায়াতের কর্মসূচি ঘোষণা
মহান বিজয় দিবস ও শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী। শুক্রবার (১২ ডিসেম্বর) এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে দলটি।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ১৪ ডিসেম্বর রাজধানী ঢাকার কৃষিবিদ হলে শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা মহানগরী উত্তর জামায়াতের উদ্যোগে বিকেল সাড়ে ৩টায় অনুষ্ঠিতব্য এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন সংগঠনের সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক এমপি মিয়া গোলাম পরওয়ার।
আগামী ১৫ ডিসেম্বর (সোমবার) রাজধানী ঢাকার ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের উদ্যোগে বিকাল ৩টায় অনুষ্ঠিতব্য এ আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান।
১৬ ডিসেম্বর (মঙ্গলবার) রাজধানী ঢাকার ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে কেন্দ্রীয় যুব বিভাগের উদ্যোগে যুব ম্যারাথন/যুব র্যালি অনুষ্ঠিত হবে। কেন্দ্রীয় যুব বিভাগের উদ্যোগে সকাল ৭টায় অনুষ্ঠিতব্য এ র্যালিটি শাহবাগ, কাঁটাবন, সায়েন্সল্যাব ও কলাবাগান হয়ে ঐতিহাসিক মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে গিয়ে মিলিত হবে। জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান র্যালিতে নেতৃত্ব দেবেন।
এছাড়া দেশব্যাপী আলোচনা সভা, র্যালি ও দোয়ার মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর ‘মহান বিজয় দিবস’ যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করার জন্য দলের সব শাখা সংগঠন ও দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়েছে বিজ্ঞপ্তিতে।
আরএএস/এমএমকে/এএসএম